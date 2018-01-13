Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боккетти считает, что в нынешнем составе «Спартак» способен побороться за победу в Лиге Европы

Боккетти считает, что в нынешнем составе «Спартак» способен побороться за победу в Лиге Европы

13 января 2018, 15:34
10

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу в Лиге Европы. При этом он подчеркнул, что первоочередная цель – победить в домашнем матче «Атлетик» в 1/16 финала турнира.

«Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у «Атлетика». Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане.

Способен ли «Спартак» выиграть трофей? Подходящие игроки у нас для этого есть, но Лига Европы – сильный турнир. В нем играют такие команды, как «Наполи», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Атлетико». Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре», – сказал Боккетти.

Первый матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится 15 февраля в Москве, ответный пройдет 22 февраля в Бильбао.

Источник: ТАСС
Лига Европы Спартак Атлетик Боккетти Сальваторе
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1515847811
Побороться то он способен , а вот выиграть - ???
Ответить
Сильвербой
1515848244
Ваша задача качественного подготовиться к сезону! Атлетик это не ТОП, но это не значит что надо шапками их закидывать, а втот дальше будет от жребия зависеть!!!
Ответить
vladimir-7
1515848396
Все команды, участвующие в розыгрыше кубка ЛЕ, поборются за выигрыш этого кубка.
Ответить
Павел Буре
1515848877
В каком состоянии??? игроки перед тренировкой на самолет опаздывают после гулек на 3 дня. Толи лыжи не едут толи я е б а н утый!!
Ответить
Gullit 76
1515850826
По напору в игре прошлого года надеялся прежде всего в этом году именно на еврокубки,но сыграли только один хороший матч с Севильей и всё.Вроде к концу года хоть в чемпионате стала появляться прошлогодняя агрессия.Но вот как будет в еврокубках?Удачи!Бильбао надо брать!
Ответить
nik_59
1515852056
Конечно, способен. Только сможет ли!
Ответить
shinnik
1515854045
Тогда пешком до Владивостока...
Ответить
OfaZavr
1515858648
стремление хорошее, нужно ставить в целях максимум и идти к нему, посмотрим как с первых матчей игра пойдет вот и ответ будет на что способны.
Ответить
roma83
1516329492
надо смотреть правде в глаза я хоть и за спартак но пройти атлетик уже былоб хорошо в испании крепкая команда сопоставимая с нашими лучшими командами
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
4
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
14
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
7
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+