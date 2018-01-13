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    Боккетти считает, что в нынешнем составе «Спартак» способен побороться за победу в Лиге Европы

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу в Лиге Европы. При этом он подчеркнул, что первоочередная цель – победить в домашнем матче «Атлетик» в 1/16 финала турнира.

    «Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у «Атлетика». Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане.

    Способен ли «Спартак» выиграть трофей? Подходящие игроки у нас для этого есть, но Лига Европы – сильный турнир. В нем играют такие команды, как «Наполи», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Атлетико». Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре», – сказал Боккетти.

    Первый матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится 15 февраля в Москве, ответный пройдет 22 февраля в Бильбао.

    Источник: ТАСС

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    13.01.2018 15:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      roma83 19 января 2018, 05:38

      надо смотреть правде в глаза я хоть и за спартак но пройти атлетик уже былоб хорошо в испании крепкая команда сопоставимая с нашими лучшими командами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 18:50

      стремление хорошее, нужно ставить в целях максимум и идти к нему, посмотрим как с первых матчей игра пойдет вот и ответ будет на что способны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 января 2018, 17:34

      Тогда пешком до Владивостока...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 13 января 2018, 17:00

      Конечно, способен. Только сможет ли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 января 2018, 16:40

      По напору в игре прошлого года надеялся прежде всего в этом году именно на еврокубки,но сыграли только один хороший матч с Севильей и всё.Вроде к концу года хоть в чемпионате стала появляться прошлогодняя агрессия.Но вот как будет в еврокубках?Удачи!Бильбао надо брать!

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 января 2018, 16:07

      В каком состоянии??? игроки перед тренировкой на самолет опаздывают после гулек на 3 дня. Толи лыжи не едут толи я е б а н утый!!

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Павел Буре 13 января 2018, 16:16

      Ты второе. Бразильцам МакКар дал два лишних отдыха, дабы лететь туда обратно сутки.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 января 2018, 15:59

      Все команды, участвующие в розыгрыше кубка ЛЕ, поборются за выигрыш этого кубка.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 15:57

      Ваша задача качественного подготовиться к сезону! Атлетик это не ТОП, но это не значит что надо шапками их закидывать, а втот дальше будет от жребия зависеть!!!

      3
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