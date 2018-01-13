Боккетти считает, что в нынешнем составе «Спартак» способен побороться за победу в Лиге Европы

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что красно-белые могут побороться за победу в Лиге Европы. При этом он подчеркнул, что первоочередная цель – победить в домашнем матче «Атлетик» в 1/16 финала турнира.

«Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у «Атлетика». Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане.

Способен ли «Спартак» выиграть трофей? Подходящие игроки у нас для этого есть, но Лига Европы – сильный турнир. В нем играют такие команды, как «Наполи», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Атлетико». Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре», – сказал Боккетти.

Первый матч между «Спартаком» и «Атлетиком» состоится 15 февраля в Москве, ответный пройдет 22 февраля в Бильбао.