Эмери: «Уход Неймара? Некоторые могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации в команде»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда Неймара. По неофициальным данным, мадридцы готовы потратить на сделку до 400 миллионов евро.

«Наши игроки умны, а клуб приобрел опыт. У меня также имею опыт и знаю, что некоторые люди могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации в команде.

Например, если вы читаете сегодня спортивную газету в Испании, то ее обложка заключается в том, что Неймар собирается в «Реал», – сказал тренер.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.