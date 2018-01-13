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    Эмери: «Уход Неймара? Некоторые могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации в команде»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда Неймара. По неофициальным данным, мадридцы готовы потратить на сделку до 400 миллионов евро.

    «Наши игроки умны, а клуб приобрел опыт. У меня также имею опыт и знаю, что некоторые люди могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации в команде.

    Например, если вы читаете сегодня спортивную газету в Испании, то ее обложка заключается в том, что Неймар собирается в «Реал», – сказал тренер.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Франции 14 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    13.01.2018 09:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 января 2018, 12:25

      Похоже Неймар цену себе набивает.

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