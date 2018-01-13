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    Корнеев: «Трансфером Заболотного Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что тренерский штаб команды больше не рассчитывает на форварда Артема Дзюбу. Как было отмечено, нападающего решили полностью заменить Антоном Заболотным.

    «Заболотный и Дзюба в принципе одноплановые игроки. Но их сложно сравнивать по уровню. Пока Заболотный по большому счету ничего не показал, чтобы его ставить в один ряд с Дзюбой. Но этим трансфером Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход. Правда, мне кажется, лучше было бы приобрести Заболотного после ухода Дзюбы. Однако людям в клубе, наверное, виднее», – сказал Корнеев.

    В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 09:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 13 января 2018, 14:20

      И Заболотный будет в Зените, и Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 января 2018, 11:45

      Вообще ситуация с Дзюбой,Кокориным и тд,напоминает слова одного из персонажей Чебаркульской "Звезды"(Легенда 17): "вот выйдем в высшую лигу и что?? Там ведь пахать придётся"

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 11:14

      А что по большому счету показал Дзюба, что бы его так возвышать!!?? Усы??

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 января 2018, 10:57

      Дзюбе и раньше давали понять, что в Зените ему нет места! Но он не понимал! Теперь ему явно дали понять, что ему готова замена! Но парень молчит, видимо "пирожков" в рот напихал! Тяжело "слазить с кормушки"! Но никто ему таких денег нигде платить не будет! Если он трезво оценивает свои способности, то просидит в Зените до конца контракта, выгребет деньжат за полный контракт, а тогда и в Кайрат и Шериф можно переходить и бегать в свое удовольствие! Даже напрягаться не надо будет! Убили бизнесмены наш футбол деньгами!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > sssrspartak 13 января 2018, 11:34

      В Зените этим никто заниматься не будет! Деньги не хозяина, а бездонный газпромовский мешок! Гинер, Федун - еще могли бы что-нибудь подобное устроить, но не Зенит!

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 10:55

      С такой ЗП он может спокойно и в дубле отыграть весь свой контракт и ему потом до пенсии хватит еще и внукам останется. Вот куда тратяться наши с вами бюджетные деньги народного ресурса Газпрома. Парадокс российского футбола. ЗП как у игрока АПЛ а таланта как у Кокорина

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Loxxam 13 января 2018, 10:57

      Он до таланта Кокорина не дотягивает!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 января 2018, 10:48

      а Кокорину все пофиг!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 13 января 2018, 10:28

      Наверное,обоим,Манчини и Дзюбе,пора на выход... Дзюбе,не мешало бы,заняться повышением квалификации,а не шалобольством про пирожки..

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 января 2018, 10:15

      Слишком сложное представление взаимоотношений тренера и игрока...
      У тренера достаточно механизмов и рычагов, что бы указать игроку его место и будущее...
      Вот если бы Манчини раскрыл потенциал Дзюбы и выжал из него дюжину голов за сезон, тогда можно было бы сказать, что тренер-мастер и дело знает... А на выход с чемоданом отправить - много ума не надо!...)))

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 13 января 2018, 11:12

      согласен на 100% работы тренера еще пока не видно...

      2
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 13 января 2018, 11:15

      вечером могу писать хрень от злости к нашему футболу,не обращайте внимания,у меня сегодня др...))))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > makson_klim 13 января 2018, 11:17

      В общении, пожалуй, все эмоции допустимы... Обойтись бы без оскорблений, пренебрежения, хамства и других подобных прелестей!...))) Удачи! Всегда к Вашим услугам....)))

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > makson_klim 13 января 2018, 11:41

      Зато траты,прям пипец. Правлению пора бы,взыскать потраченное на игроков со всех,кто причастен к этому. Нет результата-верните деньги. Либо продайте тех,кого купили за те же деньги,либо из своего кармана. Наверное,только при таком раскладе,люди начнут задумываться,кого и за сколько,и для чего покупают

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > insider_retro 13 января 2018, 12:40

      Из Кокорина то выжал. "Ищущий да обрящет"...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Bivaliy67 13 января 2018, 13:13

      Много ли?? Конечно,чемпионат ещё не окончен,но как бы "засуха" не наступила у Кокорина(((

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 13 января 2018, 13:42

      Спасибо))))За Ваше здоровье и адекватность выпью сегодня)))Мне сегодня можно)))Поздравляю с старым новым годом!!!!!))))

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Bivaliy67 13 января 2018, 13:50

      из Кокорина выжал,Кокорин....Манчини ему дал просто шанс играть!Иначе Саша бы искал новый клуб как Дзюба и т.д...

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 13 января 2018, 13:53

      и кстати я никогда никого не оскорбляю.Меня родители так воспитали.....а на идиотов я внимания не обращаю и в полемику с ними стараюсь не вступать!)))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > makson_klim 13 января 2018, 13:57

      Взаимно! Хорошие намерения!...
      "Не зря я пью вино на склоне дня,
      Заслужена его глухая власть;
      Вино меня уводит в глубь меня,
      Туда, куда мне трезвым не попасть!"

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      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 13 января 2018, 14:04

      у меня сегодня лучший день рождения в жизни)))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > makson_klim 13 января 2018, 14:11

      Мои поздравления! Успехов в начинаниях, разумных деяний и благополучия!..))))

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 13 января 2018, 14:20

      спасибо))))

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 января 2018, 10:12

      Игрок основного состава против аргентины

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Басмачи 13 января 2018, 11:00

      Кто игрок основного состава? Дзюба? В Зените он скамейку отполировал до блеска, в сборную вообще не попадает!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 января 2018, 09:50

      Что такое заболотный

      Это банка

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Axe111 13 января 2018, 11:50

      Возможно. Только при этом,забил больше чем "Артемка Пирожков",а играл за клуб-аутсайдер...

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