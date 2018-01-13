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  • Корнеев: «Трансфером Заболотного Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход»

Корнеев: «Трансфером Заболотного Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход»

13 января 2018, 09:19
27

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что тренерский штаб команды больше не рассчитывает на форварда Артема Дзюбу. Как было отмечено, нападающего решили полностью заменить Антоном Заболотным.

«Заболотный и Дзюба в принципе одноплановые игроки. Но их сложно сравнивать по уровню. Пока Заболотный по большому счету ничего не показал, чтобы его ставить в один ряд с Дзюбой. Но этим трансфером Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход. Правда, мне кажется, лучше было бы приобрести Заболотного после ухода Дзюбы. Однако людям в клубе, наверное, виднее», – сказал Корнеев.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Заболотный Антон Манчини Роберто
Комментарии (27)
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Axe111
1515826213
Что такое заболотный Это банка
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Басмачи
1515827566
Игрок основного состава против аргентины
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insider_retro
1515827749
Слишком сложное представление взаимоотношений тренера и игрока... У тренера достаточно механизмов и рычагов, что бы указать игроку его место и будущее... Вот если бы Манчини раскрыл потенциал Дзюбы и выжал из него дюжину голов за сезон, тогда можно было бы сказать, что тренер-мастер и дело знает... А на выход с чемоданом отправить - много ума не надо!...)))
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Ruryu
1515828537
Наверное,обоим,Манчини и Дзюбе,пора на выход... Дзюбе,не мешало бы,заняться повышением квалификации,а не шалобольством про пирожки..
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Garrincha58
1515829739
а Кокорину все пофиг!
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Loxxam
1515830126
С такой ЗП он может спокойно и в дубле отыграть весь свой контракт и ему потом до пенсии хватит еще и внукам останется. Вот куда тратяться наши с вами бюджетные деньги народного ресурса Газпрома. Парадокс российского футбола. ЗП как у игрока АПЛ а таланта как у Кокорина
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Serjoga
1515830226
Дзюбе и раньше давали понять, что в Зените ему нет места! Но он не понимал! Теперь ему явно дали понять, что ему готова замена! Но парень молчит, видимо "пирожков" в рот напихал! Тяжело "слазить с кормушки"! Но никто ему таких денег нигде платить не будет! Если он трезво оценивает свои способности, то просидит в Зените до конца контракта, выгребет деньжат за полный контракт, а тогда и в Кайрат и Шериф можно переходить и бегать в свое удовольствие! Даже напрягаться не надо будет! Убили бизнесмены наш футбол деньгами!
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Сильвербой
1515831243
А что по большому счету показал Дзюба, что бы его так возвышать!!?? Усы??
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Ruryu
1515833114
Вообще ситуация с Дзюбой,Кокориным и тд,напоминает слова одного из персонажей Чебаркульской "Звезды"(Легенда 17): "вот выйдем в высшую лигу и что?? Там ведь пахать придётся"
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lotsman
1515842422
И Заболотный будет в Зените, и Дзюба.
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