Корнеев: «Трансфером Заболотного Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев выразил мнение, что тренерский штаб команды больше не рассчитывает на форварда Артема Дзюбу. Как было отмечено, нападающего решили полностью заменить Антоном Заболотным.

«Заболотный и Дзюба в принципе одноплановые игроки. Но их сложно сравнивать по уровню. Пока Заболотный по большому счету ничего не показал, чтобы его ставить в один ряд с Дзюбой. Но этим трансфером Манчини наверняка дает понять: Дзюба – на выход. Правда, мне кажется, лучше было бы приобрести Заболотного после ухода Дзюбы. Однако людям в клубе, наверное, виднее», – сказал Корнеев.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 15 матчей, в которых забил один гол.