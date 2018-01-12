Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

финал барса реал и будет еще два классных матча
Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. В четвертьфинале встретятся следующие пары:
Игры четвертьфинала состоятся 17 и 24 января. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет 26 января.
Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. В четвертьфинале встретятся следующие пары:
Игры четвертьфинала состоятся 17 и 24 января. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет 26 января.
финал барса реал и будет еще два классных матча
Финал: Леганес - Алавес
Ой ну что такое опять Реалу слабого подкинули, ну что за совпадения то постоянные
лишь бы поорать ерунду) а эспаньол прямо гранд испанского футбола, как и алавес.. тролли-идиоты уже задрали на этом ресурсе.Бывают такие , которые еще как-то интересно что-то делают, а тут бред лишь бы ляпнуть видно. Ты бы лучше приметил, что вся первая 4-ка в ла лиге ныне( барса - атлетико-валя -и реал) не совпали между собой, а их красиво развели и даль каждому соперника. И барсе та же херня досталась что и реалу
Тролль)) первый раз слышу такое в свой адрес спасибо. Советую обзоры хотя бы посмотреть игр Барселоны и Эспаньола, это дерби это политика. Эспаньол - костоломы, все сделают дабы не проиграть соседям.
Эспаньол сольёт матч Барселоне. Ведь и те, и другие из Каталонии.
Сомневаюсь! Эспаньол в дерби с Барсой всегда играет на зубах! Думаю ожидается грубая и злая игра с кучей желтых карточек и не исключаю красные!
О да логика хороша) странно , почему дерби считаются обычно жесткими битвами?) задумайся просто над названием Эспаньола, это происпанская команда.