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    Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

    Сегодня прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. В четвертьфинале встретятся следующие пары:

    «Леганес»«Реал»

    «Эспаньол»«Барселона»

    «Атлетико»«Севилья»

    «Валенсия»«Алавес»

    Игры четвертьфинала состоятся 17 и 24 января. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет 26 января.

    Источник: AS

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    12.01.2018 15:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 января 2018, 19:10

      финал барса реал и будет еще два классных матча

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 12 января 2018, 17:23

      Финал: Леганес - Алавес

      0
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 12 января 2018, 16:53

      Ой ну что такое опять Реалу слабого подкинули, ну что за совпадения то постоянные

      -3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > BarcaRulezz 12 января 2018, 17:23

      лишь бы поорать ерунду) а эспаньол прямо гранд испанского футбола, как и алавес.. тролли-идиоты уже задрали на этом ресурсе.Бывают такие , которые еще как-то интересно что-то делают, а тут бред лишь бы ляпнуть видно. Ты бы лучше приметил, что вся первая 4-ка в ла лиге ныне( барса - атлетико-валя -и реал) не совпали между собой, а их красиво развели и даль каждому соперника. И барсе та же херня досталась что и реалу

      1
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > DeStar 29 января 2018, 11:25

      Тролль)) первый раз слышу такое в свой адрес спасибо. Советую обзоры хотя бы посмотреть игр Барселоны и Эспаньола, это дерби это политика. Эспаньол - костоломы, все сделают дабы не проиграть соседям.

      0
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 12 января 2018, 15:35

      То есть если Реал и Барса пройдут своих соперников, то в полуфинале будет эль-классико?

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Oblommoff 12 января 2018, 15:40

      Не, там снова будет жеребьевка

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 января 2018, 15:29

      Эспаньол сольёт матч Барселоне. Ведь и те, и другие из Каталонии.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > BRO_football 12 января 2018, 16:37

      Сомневаюсь! Эспаньол в дерби с Барсой всегда играет на зубах! Думаю ожидается грубая и злая игра с кучей желтых карточек и не исключаю красные!

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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > BRO_football 12 января 2018, 16:52

      О да логика хороша) странно , почему дерби считаются обычно жесткими битвами?) задумайся просто над названием Эспаньола, это происпанская команда.

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