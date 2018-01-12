Дембеле избежал травмы в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после кубкового матча с «Сельтой» заявил, что с нападающим команды Усмане Дембеле избежал повреждения.

Футболист, который недавно залечил травму, вышел на поле в этой встрече на 59-й минуте, но после финального свистка испытывал определенные проблемы с ногой.

«С Дембеле ничего страшного», – сказал Вальверде после матча.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» – «Сельта» завершился со счетом 5:0.