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    Дембеле избежал травмы в матче с «Сельтой»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после кубкового матча с «Сельтой» заявил, что с нападающим команды Усмане Дембеле избежал повреждения.

    Футболист, который недавно залечил травму, вышел на поле в этой встрече на 59-й минуте, но после финального свистка испытывал определенные проблемы с ногой.

    «С Дембеле ничего страшного», – сказал Вальверде после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» – «Сельта» завершился со счетом 5:0.

    Источник: Marca

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    12.01.2018 08:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 января 2018, 10:22

      Здоровья Дембеле! Надо набрать форму и доказывать,что его дорогущий трансфер не был ошибкой.

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 января 2018, 10:05

      Барселона -Каток.

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