Барселона - Сельта

Опять Барса одним составом во всех турнирах играет. Аукнется им это еще...
|1/8 финала
первый матч
|4 января, четверг
|21:00
|Сельта
|1:1
|Барселона
|26 тур
|4 марта, суббота
|22:45
|Барселона
|5:0
|Сельта
|7 тур
|2 октября, воскресенье
|21:45
|Сельта
|4:3
|Барселона
|24 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:30
|Барселона
|6:1
|Сельта
|5 тур
|23 сентября, среда
|21:00
|Сельта
|4:1
|Барселона
|29 тур
|5 апреля, воскресенье
|22:00
|Сельта
|0:1
|Барселона
|10 тур
|1 ноября, суббота
|22:00
|Барселона
|0:1
|Сельта
|30 тур
|26 марта, среда
|23:00
|Барселона
|3:0
|Сельта
|11 тур
|30 октября, среда
|01:00
|Сельта
|0:3
|Барселона
Барса!
С манитой!
Пас Дембеле).
Гол Ракитича головой с углового).
Чуть ли не перекинул Суарес вратаря.
тут без шансов для сельты ! Барса лучше всех в этом сезоне !
Арнаис выходит.
Фонтас из системы Барселоны.
Классно сейчас Гомес сыграл.
Пас Силлессена шикарный).
Жаль что гола не было при этом.