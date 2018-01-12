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Барселона - Сельта

11.01.2018, Четверг, 23:30 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Кубок, 1/8 финала , ответный матч Барселона - Сельта
Первый матч: 1 - 1
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 4 января, четверг 21:00 Сельта 1:1 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 15:00 Барселона 2:2 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
4 марта, суббота 22:45 Барселона 5:0 Сельта
7 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Сельта 4:3 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 6:1 Сельта
5 тур
23 сентября, среда 21:00 Сельта 4:1 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
5 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 0:1 Барселона
10 тур
1 ноября, суббота 22:00 Барселона 0:1 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
26 марта, среда 23:00 Барселона 3:0 Сельта
11 тур
30 октября, среда 01:00 Сельта 0:3 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
30 марта, суббота 21:00 Сельта 2:2 Барселона
10 тур
3 ноября, суббота 21:00 Барселона 3:1 Сельта
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    Рейтинг: +110

    Schicko 12 января 2018, 10:22

    Опять Барса одним составом во всех турнирах играет. Аукнется им это еще...

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    Рейтинг: +110

    Schicko > Schicko 16 апреля 2018, 14:32

    А я говорил...

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    Рейтинг: +12

    Genius89 12 января 2018, 10:03

    Барса!

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    Рейтинг: +52

    BARCA R10 12 января 2018, 01:25

    барсааааааааааааааааааа

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    Рейтинг: +370

    Apsny 12 января 2018, 01:21

    С манитой!

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    Рейтинг: +370

    Apsny 12 января 2018, 01:18

    Пас Дембеле).

    Гол Ракитича головой с углового).

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    Рейтинг: +370

    Apsny 12 января 2018, 01:10

    Чуть ли не перекинул Суарес вратаря.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 12 января 2018, 01:07

    тут без шансов для сельты ! Барса лучше всех в этом сезоне !

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    Рейтинг: +370

    Apsny 12 января 2018, 00:51

    Арнаис выходит.

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    Рейтинг: +370

    Apsny 12 января 2018, 00:41

    Фонтас из системы Барселоны.

    Классно сейчас Гомес сыграл.

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    Рейтинг: +370

    Apsny 12 января 2018, 00:39

    Пас Силлессена шикарный).

    Жаль что гола не было при этом.

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