Газизов: «Соглашение с «Манчестер Сити» действует, но мы им пока не пользуемся в полной мере»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сотрудничестве российского клуба с иностранными. К ним относится итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».

— Во время зимнего перерыва несколько представителей «Уфы», среди которых были помощник главного тренера Александр Низелик, старший тренер Сергей Томаров и тренер вратарей Юрий Перескоков, посетили тренировочную базу миланского «Интера». Как удалось договориться об этом обмене опытом?

— Александр Низелик в очень хороших отношениях с наставником «Интера» Лучано Спаллетти, они долгое время работали вместе в «Зените». Поэтому наши специалисты по приглашению посетили Милан. Неделю они наблюдали за тренировочным процессом, и было очень важно, что для них открыли все двери. Радует, что наши тренеры учатся, перенимают опыт — это показатель того, что мы не стоим на месте.

— После перехода полузащитника Александра Зинченко из вашего клуба в «Манчестер Сити» вы говорили о совместных программах с этой командой. В итоге эти проекты были реализованы?

— Они есть, но по ряду причин нам не удается попасть во временной расклад. То есть соглашения действуют, но мы ими пока не пользуемся в полной мере.

— Александр Зинченко постепенно пробивается в основной состав «Манчестер Сити», который сейчас называют сильнейшей командой Европы. Вас этот факт удивляет?

— В первую очередь это показательно для российского чемпионата. Парень, который засветился в нашей лиге как большой игрок, сейчас прогрессирует в одном из лучших клубов планеты. Это доказывает, что в РФПЛ есть молодые и перспективные игроки. Главное, чтобы мы не останавливались и продолжали двигаться в этом направлении. Надо равняться на такие прецеденты, это хороший пример для нашей молодежи. Зинченко своим трудолюбием уже успел многого добиться.