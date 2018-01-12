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Титов смотрит с оптимизмом на перспективы «Спартака»

12 января 2018, 06:42
10

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов удивлен отрывом «Локомотива»​ в восемь очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице РФПЛ. Он также отметил, что верит в красно-белых.

– Перейдем к чемпионату России. Удивлены лидерству «Локо»?

– Если только отрывом – плюс 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

– Какие шансы на то, что «Спартак» догонит лидера?

– Осталось 10 туров, в которых «железнодорожникам» надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч – «Локо» – «Спартак» сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов – уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Титов Егор
Комментарии (10)
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Диктор
1515728890
После этой игры отрыв будет уже 5 очков.
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bumer_moscow
1515738124
нужна победа над свиньями
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polozovs
1515742375
Паровоз под откос
Ответить
Опорник84
1515742993
Надеюсь борьба будет до последнего тура! Ну и победит Спартак!
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mdu86
1515743402
Желаю Спартаку попасть в группу ЛЧ напрямую и обойти всех в чемпионате... кроме Локомотива )
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OfaZavr
1515744328
так же смотрю на весеннюю часть чемпионата с оптимизмом и считаю такой отрыв можно отыграть, вот прям с личной встречи и начнем.
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Великий ЦСКА Москва
1515746917
Какой оптимизм Титов, юбилея Симоняна в этом году не предвидится!
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Сибирь за Спартак
1515758674
Картина маслом: после поражения от Спартака, паровоз поплывет в очных играх с конкурентами, а наши тихой сапой соберут свои очки. Без шика, но уверенно.
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Братья Васильевы
1515760594
Весна покажет кто где нагадил.
Ответить
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