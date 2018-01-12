Титов смотрит с оптимизмом на перспективы «Спартака»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов удивлен отрывом «Локомотива»​ в восемь очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице РФПЛ. Он также отметил, что верит в красно-белых.

– Перейдем к чемпионату России. Удивлены лидерству «Локо»?

– Если только отрывом – плюс 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

– Какие шансы на то, что «Спартак» догонит лидера?

– Осталось 10 туров, в которых «железнодорожникам» надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч – «Локо» – «Спартак» сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов – уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом.