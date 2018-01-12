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    Титов смотрит с оптимизмом на перспективы «Спартака»

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов удивлен отрывом «Локомотива»​ в восемь очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице РФПЛ. Он также отметил, что верит в красно-белых.

    – Перейдем к чемпионату России. Удивлены лидерству «Локо»?

    – Если только отрывом – плюс 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

    – Какие шансы на то, что «Спартак» догонит лидера?

    – Осталось 10 туров, в которых «железнодорожникам» надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч – «Локо» – «Спартак» сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов – уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 06:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 12 января 2018, 15:36

      Весна покажет кто где нагадил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 января 2018, 15:04

      Картина маслом: после поражения от Спартака, паровоз поплывет в очных играх с конкурентами, а наши тихой сапой соберут свои очки. Без шика, но уверенно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 11:48

      Какой оптимизм Титов, юбилея Симоняна в этом году не предвидится!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 11:05

      так же смотрю на весеннюю часть чемпионата с оптимизмом и считаю такой отрыв можно отыграть, вот прям с личной встречи и начнем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 января 2018, 10:50

      Желаю Спартаку попасть в группу ЛЧ напрямую и обойти всех в чемпионате... кроме Локомотива )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 января 2018, 10:43

      Надеюсь борьба будет до последнего тура! Ну и победит Спартак!

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 12 января 2018, 10:32

      Паровоз под откос

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 января 2018, 09:22

      нужна победа над свиньями

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 января 2018, 06:48

      После этой игры отрыв будет уже 5 очков.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Диктор 12 января 2018, 15:05

      Будет повторение Суперкубка.

      2
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