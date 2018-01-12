Кубок Испании. «Барселона» забила пять безответных мячей «Сельте» и вышла в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 5:0 и прошла в следующий этап турнира.

Дублем в этом матче отметился нападающий Лионель Месси. Благодаря двум голам аргентинец вошел в топ-10 лучших бомбардиров турнира за всю его историю.

Кубок Испании 1/8 финала, ответный матч

Барселона – Сельта – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 — Месси, 13; 2:0 — Месси, 15; 3:0 — Альба, 28; 4:0 — Суарес, 31; 5:0 — Ракитич, 87.

Первый матч – 1:1

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