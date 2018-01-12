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    Кубок Испании. «Барселона» забила пять безответных мячей «Сельте» и вышла в четвертьфинал

    В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 5:0 и прошла в следующий этап турнира.

    Дублем в этом матче отметился нападающий Лионель Месси. Благодаря двум голам аргентинец вошел в топ-10 лучших бомбардиров турнира за всю его историю.

    Кубок Испании 1/8 финала, ответный матч

    Барселона – Сельта – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 — Месси, 13; 2:0 — Месси, 15; 3:0 — Альба, 28; 4:0 — Суарес, 31; 5:0 — Ракитич, 87.

    Первый матч – 1:1

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 01:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 12 января 2018, 08:56

      Красивейший первый тайм! Давно не видел такого доминирования одних над другими. Мечтаю о следующем сопернике в лице Реала! После этого у розовых не будет не единого шанса на титулы (Лалигу уже проср..., ПСЖ их выкинет из ЛЧ, а Барса покуражится в кубке)

      1
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      Рейтинг: +114

      neomessi 12 января 2018, 08:43

      ждем в 1/4 Реал)

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 12 января 2018, 08:29

      Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +116

      ron 80 12 января 2018, 08:11

      И шанса не дали....С таким настроением и игрой будем делать трибл.....

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 января 2018, 07:00

      Очень легко получилось.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 января 2018, 06:47

      Да

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      Рейтинг: +114

      neomessi 12 января 2018, 05:03

      Сильно

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 января 2018, 04:28

      Да,Барселона не Реал.

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      Рейтинг: +906

      Football06 12 января 2018, 01:49

      Тер Штеген

      Семеду(Пике)(Умтити) Альба

      Ракитич(бускетс) Коутиньо

      Дембеле Суарес Месси

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 12 января 2018, 01:46

      И особенно понравилась связка Месси - Альба ,надо выпускать Динь а Альбу вперёд ставить ,Семеду-Видаль в защите а Роберто впереди тогда и фланги будут

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      Рейтинг: +114

      neomessi > Football06 12 января 2018, 08:26

      Тоже также считаю.
      Но Коута не зря купили.

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