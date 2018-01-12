Кубок Испании. «Барселона» забила пять безответных мячей «Сельте» и вышла в четвертьфинал

Красивейший первый тайм! Давно не видел такого доминирования одних над другими. Мечтаю о следующем сопернике в лице Реала! После этого у розовых не будет не единого шанса на титулы (Лалигу уже проср..., ПСЖ их выкинет из ЛЧ, а Барса покуражится в кубке)
В матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 5:0 и прошла в следующий этап турнира.
Дублем в этом матче отметился нападающий Лионель Месси. Благодаря двум голам аргентинец вошел в топ-10 лучших бомбардиров турнира за всю его историю.
Кубок Испании 1/8 финала, ответный матч
Барселона – Сельта – 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 — Месси, 13; 2:0 — Месси, 15; 3:0 — Альба, 28; 4:0 — Суарес, 31; 5:0 — Ракитич, 87.
Первый матч – 1:1