Манчини: «Думаю, ЧМ-2018 выиграет сборная Бразилии»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился прогнозом на ЧМ-2018 и рассказал о жизни в Санкт-Петебурге.

«Кто победит на чемпионате мира? Думаю, Бразилия. В отборочных матчах они произвели большое впечатление. Сильвиньо, который с ними сотрудничал и видел команду, согласен со мной.

Эрмитаж? Скажем так: меня почти считают одной из статуй этого музея. Я часто прихожу туда наслаждаться его красотой. Кроме того, на улице холодно», – сказал специалист.

Ранее итальянец сравнил Александра Кокорина с Иваном Перишичем и рассказал об отношении к работе в сборной Италии.