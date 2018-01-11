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    Манчини: «Думаю, ЧМ-2018 выиграет сборная Бразилии»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился прогнозом на ЧМ-2018 и рассказал о жизни в Санкт-Петебурге.

    «Кто победит на чемпионате мира? Думаю, Бразилия. В отборочных матчах они произвели большое впечатление. Сильвиньо, который с ними сотрудничал и видел команду, согласен со мной.

    Эрмитаж? Скажем так: меня почти считают одной из статуй этого музея. Я часто прихожу туда наслаждаться его красотой. Кроме того, на улице холодно», – сказал специалист.

    Ранее итальянец сравнил Александра Кокорина с Иваном Перишичем и рассказал об отношении к работе в сборной Италии.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.01.2018 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 января 2018, 21:02

      Да хрен ты угадал !!!!!!!!
      РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ! !!!!!!
      А что, а ВДРУГ .

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Юрэс 11 января 2018, 21:44

      Россия!!! Ростсельмаш!!!
      А что?... А получилось!!!

      0
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 11 января 2018, 20:01

      Очень может быть.

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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 11 января 2018, 19:54

      Немцы опять в очко отдолбят 7-1

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