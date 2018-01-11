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    Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска

    Футболисты «Локомотива» в четверг вышли из отпуска. Они собрались для прохождения медобследование в Москве.

    В клинику на Иваньковском шоссе уже приехали Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Игорь Денисов, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Александр Коломейцев, Амир Натхо, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия, а также бразильский нападающий Ари, который восстановился от травмы. Часть игроков сегодня же проходит медосмотр в другом центре в Лужниках.

    Напомним, что свой первый сбор железнодорожники проведут с 12 по 28 января в Марбелье. На этот период у москвичей запланированы три товарищеских матча.

    Источник: Twitter

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    11.01.2018 10:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      Costazzz 11 января 2018, 11:54

      А Чорлуку где забыли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 января 2018, 11:45

      А кто сказал, что сбор в Марбелье не будет частью отпуска? Не просто же так владельцы Локомотива для сбора выбрали город-курорт в Испании на берегу Средиземного моря.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 января 2018, 11:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ГТ из запоя вышел?

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Тазит 11 января 2018, 21:53

      ГТ это Гей Тазит?

      0
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