Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска

Футболисты «Локомотива» в четверг вышли из отпуска. Они собрались для прохождения медобследование в Москве.

В клинику на Иваньковском шоссе уже приехали Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Игорь Денисов, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Александр Коломейцев, Амир Натхо, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия, а также бразильский нападающий Ари, который восстановился от травмы. Часть игроков сегодня же проходит медосмотр в другом центре в Лужниках.

Напомним, что свой первый сбор железнодорожники проведут с 12 по 28 января в Марбелье. На этот период у москвичей запланированы три товарищеских матча.