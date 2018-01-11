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Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска

11 января 2018, 10:30
4

Футболисты «Локомотива» в четверг вышли из отпуска. Они собрались для прохождения медобследование в Москве.

В клинику на Иваньковском шоссе уже приехали Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Игорь Денисов, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Александр Коломейцев, Амир Натхо, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия, а также бразильский нападающий Ари, который восстановился от травмы. Часть игроков сегодня же проходит медосмотр в другом центре в Лужниках.

Напомним, что свой первый сбор железнодорожники проведут с 12 по 28 января в Марбелье. На этот период у москвичей запланированы три товарищеских матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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Тазит
1515659992
А ГТ из запоя вышел?
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BRO_football
1515660335
А кто сказал, что сбор в Марбелье не будет частью отпуска? Не просто же так владельцы Локомотива для сбора выбрали город-курорт в Испании на берегу Средиземного моря.
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Costazzz
1515660871
А Чорлуку где забыли?
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