Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска

А Чорлуку где забыли?
Футболисты «Локомотива» в четверг вышли из отпуска. Они собрались для прохождения медобследование в Москве.
В клинику на Иваньковском шоссе уже приехали Михаил Лысов, Алексей и Антон Миранчуки, Игорь Денисов, Виталий Денисов, Борис Ротенберг, Антон Коченков, Александр Коломейцев, Амир Натхо, Мачей Рыбус, Соломон Кверквелия, а также бразильский нападающий Ари, который восстановился от травмы. Часть игроков сегодня же проходит медосмотр в другом центре в Лужниках.
Напомним, что свой первый сбор железнодорожники проведут с 12 по 28 января в Марбелье. На этот период у москвичей запланированы три товарищеских матча.
Локомотив вышел из отпуска. Миранчуки, Ари, Лысов и компания проверяют здоровье перед золотым (?) финишным рывком ;) pic.twitter.com/l2qmrFUYWY— Mike Goncharov (@gribo4ki) 11 января 2018 г.