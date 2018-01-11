Гол в ворота «Леганеса» – второй для Черышева в нынешнем сезоне

Надеюсь больше не получит травм, и позовут его в Сборную, по игре видно что футболист не РФПЛ другой уровень)
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» на своем поле победил «Леганес» (2:1).
Автором победного гола стал российский полузащитник Денис Черышев. Для хавбека данный забитый мяч стал вторым в нынешнем сезоне.
Последний раз игрок забивал в сентябре 2017 года «Астане» в рамках Лиги Европы.
В текущем розыгрыше Примеры Черышев провел два матча, в которых отметился одной результативной передачей.