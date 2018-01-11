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    Гол в ворота «Леганеса» – второй для Черышева в нынешнем сезоне

    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» на своем поле победил «Леганес» (2:1).

    Автором победного гола стал российский полузащитник Денис Черышев. Для хавбека данный забитый мяч стал вторым в нынешнем сезоне.

    Последний раз игрок забивал в сентябре 2017 года «Астане» в рамках Лиги Европы.

    В текущем розыгрыше Примеры Черышев провел два матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    ВИДЕО

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 01:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 января 2018, 09:50

      Надеюсь больше не получит травм, и позовут его в Сборную, по игре видно что футболист не РФПЛ другой уровень)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 11 января 2018, 08:32

      Молодец, время попасть а сборную пока есть

      0
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 11 января 2018, 07:35

      В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» победил «Леганес» благодаря голу россиянина Дениса Черышева, но по сумме двух встреч (1:2) не прошел в следующий этап.
      И как это понимать? На сайте две новости про гол и в обоих разный результат(прошли и не прошли)
      Админы вы чего там просто так сидите?

      2
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > sergeyshubin 11 января 2018, 07:44

      Конечно просто так!!!Это уже не сайт о футболе,а желтуха!!!(((

      1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > sergeyshubin 11 января 2018, 07:44

      Общий счёт 2:2,поэтому Вильярреал не вышел..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Ruryu 11 января 2018, 07:48

      Да,но в этой новости написано,что вышел...)

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 января 2018, 05:31

      Очень уж редкое явление гол Черышева.

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