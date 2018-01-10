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    Де Брюйне: «Санчес добавит «Манчестер Сити» чего-то нового»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал информацию о возможном переходе в команду игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса. Манкунианцы намерены осуществить трансфер чилийца в январе.

    «Когда Санчес перейдет к нам, то сможет привнести в команду что-то новое. Подождем итогов трансферного окна. Если такой хороший игрок окажется у нас, замечательно, если нет, сможем решить задачи нынешним составом.

    Не исключаю, что продлю контракт с командой. Я не тороплюсь с этим вопросом. Мой нынешний контракт еще действителен 3,5 года», – сказал де Брюйне.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.01.2018 18:10
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