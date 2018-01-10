Де Брюйне: «Санчес добавит «Манчестер Сити» чего-то нового»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал информацию о возможном переходе в команду игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса. Манкунианцы намерены осуществить трансфер чилийца в январе.

«Когда Санчес перейдет к нам, то сможет привнести в команду что-то новое. Подождем итогов трансферного окна. Если такой хороший игрок окажется у нас, замечательно, если нет, сможем решить задачи нынешним составом.

Не исключаю, что продлю контракт с командой. Я не тороплюсь с этим вопросом. Мой нынешний контракт еще действителен 3,5 года», – сказал де Брюйне.