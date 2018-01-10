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    Бесчастных: «Заболотный и Марков в топ-клубах? Они умеют подстраиваться»

    Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных продолжает следить за своим бывшим клубом. Он отметил важность для команды в первой половине сезона Антона Заболотного и Евгения Маркова.

    — Черно-белые уже потеряли Антона Заболотного. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко признавался, что будет очень сложно удержать Евгения Маркова. Насколько эти форварды определяли игру и результаты команды?

    — Они действительно были очень результативны, хорошо действовали в паре, цеплялись за мячи. Для «Тосно» это были важные футболисты.

    — Оба, говоря о своей игре, отдавали должное именно вам.

    — Мне, конечно, было приятно это слышать. Значит, не зря работал. Переживаю за ребят.

    — Заболотный и Марков доросли до игры в российских топ-клубах — или стоило в «Тосно» все-таки задержаться, хотя бы до завершения текущего сезона?

    — Ребята талантливые, целеустремленные. Антон уже перешел в «Зенит». Если и Женя куда-то перейдет, то у них будет время на новом месте понять требования тренеров. Оба быстро схватывают, умеют подстраиваться.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2018 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 января 2018, 11:52

      Странно что Цска Маркова не пытается приобрести. Марков 4нап лиги и ему 23года, как раз на перепродажу. Хотя если трансфермаркет оценивает его в 1300000 то Тосно будет просить за него не меньше 5миллионов. По такой цене его могут купить Краснодар Зенит или Спартак.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > кузнецов артем 10 января 2018, 12:52

      Спартаку не нужен. Напов пока и так хватает.

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