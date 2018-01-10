Бесчастных: «Заболотный и Марков в топ-клубах? Они умеют подстраиваться»

Странно что Цска Маркова не пытается приобрести. Марков 4нап лиги и ему 23года, как раз на перепродажу. Хотя если трансфермаркет оценивает его в 1300000 то Тосно будет просить за него не меньше 5миллионов. По такой цене его могут купить Краснодар Зенит или Спартак.
Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных продолжает следить за своим бывшим клубом. Он отметил важность для команды в первой половине сезона Антона Заболотного и Евгения Маркова.
— Черно-белые уже потеряли Антона Заболотного. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко признавался, что будет очень сложно удержать Евгения Маркова. Насколько эти форварды определяли игру и результаты команды?
— Они действительно были очень результативны, хорошо действовали в паре, цеплялись за мячи. Для «Тосно» это были важные футболисты.
— Оба, говоря о своей игре, отдавали должное именно вам.
— Мне, конечно, было приятно это слышать. Значит, не зря работал. Переживаю за ребят.
— Заболотный и Марков доросли до игры в российских топ-клубах — или стоило в «Тосно» все-таки задержаться, хотя бы до завершения текущего сезона?
— Ребята талантливые, целеустремленные. Антон уже перешел в «Зенит». Если и Женя куда-то перейдет, то у них будет время на новом месте понять требования тренеров. Оба быстро схватывают, умеют подстраиваться.