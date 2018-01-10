Бесчастных: «Заболотный и Марков в топ-клубах? Они умеют подстраиваться»

Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных продолжает следить за своим бывшим клубом. Он отметил важность для команды в первой половине сезона Антона Заболотного и Евгения Маркова.

— Черно-белые уже потеряли Антона Заболотного. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко признавался, что будет очень сложно удержать Евгения Маркова. Насколько эти форварды определяли игру и результаты команды?

— Они действительно были очень результативны, хорошо действовали в паре, цеплялись за мячи. Для «Тосно» это были важные футболисты.

— Оба, говоря о своей игре, отдавали должное именно вам.

— Мне, конечно, было приятно это слышать. Значит, не зря работал. Переживаю за ребят.

— Заболотный и Марков доросли до игры в российских топ-клубах — или стоило в «Тосно» все-таки задержаться, хотя бы до завершения текущего сезона?

— Ребята талантливые, целеустремленные. Антон уже перешел в «Зенит». Если и Женя куда-то перейдет, то у них будет время на новом месте понять требования тренеров. Оба быстро схватывают, умеют подстраиваться.