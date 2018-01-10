Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бесчастных: «Заболотный и Марков в топ-клубах? Они умеют подстраиваться»

Бесчастных: «Заболотный и Марков в топ-клубах? Они умеют подстраиваться»

10 января 2018, 11:44
2

Бывший тренер «Тосно» Владимир Бесчастных продолжает следить за своим бывшим клубом. Он отметил важность для команды в первой половине сезона Антона Заболотного и Евгения Маркова.

— Черно-белые уже потеряли Антона Заболотного. Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко признавался, что будет очень сложно удержать Евгения Маркова. Насколько эти форварды определяли игру и результаты команды?

— Они действительно были очень результативны, хорошо действовали в паре, цеплялись за мячи. Для «Тосно» это были важные футболисты.

— Оба, говоря о своей игре, отдавали должное именно вам.

— Мне, конечно, было приятно это слышать. Значит, не зря работал. Переживаю за ребят.

— Заболотный и Марков доросли до игры в российских топ-клубах — или стоило в «Тосно» все-таки задержаться, хотя бы до завершения текущего сезона?

— Ребята талантливые, целеустремленные. Антон уже перешел в «Зенит». Если и Женя куда-то перейдет, то у них будет время на новом месте понять требования тренеров. Оба быстро схватывают, умеют подстраиваться.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тосно Заболотный Антон Марков Евгений Бесчастных Владимир
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кузнецов артем
1515574371
Странно что Цска Маркова не пытается приобрести. Марков 4нап лиги и ему 23года, как раз на перепродажу. Хотя если трансфермаркет оценивает его в 1300000 то Тосно будет просить за него не меньше 5миллионов. По такой цене его могут купить Краснодар Зенит или Спартак.
Ответить
Главные новости
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
10
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
2
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
1
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
11
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+