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    Тренер «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше, чем большинство команд АПЛ»

    Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон остался доволен своей командой в матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» на выезде.

    «Я горд своей командой. Нас надломил пропущенный гол, но ребята были великолепны. Мы хотели сыграть в нашу игру, чем вызвали у «Сити» некоторые проблемы.

    Мои футболисты проявили уверенность в своих силах и не испугались. Хосеп Гвардиола сказал мне, что мы играли лучше, чем большинство команд Премьер-лиги. После этого матча мы сможем многому научиться», – сказал Джонсон.

    Напомним, что первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Бристоль Сити» завершился со счетом 2:1.

    Источник: BBC

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    10.01.2018 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 10 января 2018, 15:51

      В Англии кубок котируется, команды с низу бьются, для них это самые значимые игры в году

      0
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Стаz 11 января 2018, 09:50

      У них менталитет весьма отличается от нашего... Нашим на кубок пох...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 10 января 2018, 11:36

      ну понятно, что у вас в разы лучше чем у МЮ.

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