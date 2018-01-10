Тренер «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше, чем большинство команд АПЛ»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон остался доволен своей командой в матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» на выезде.

«Я горд своей командой. Нас надломил пропущенный гол, но ребята были великолепны. Мы хотели сыграть в нашу игру, чем вызвали у «Сити» некоторые проблемы.

Мои футболисты проявили уверенность в своих силах и не испугались. Хосеп Гвардиола сказал мне, что мы играли лучше, чем большинство команд Премьер-лиги. После этого матча мы сможем многому научиться», – сказал Джонсон.

Напомним, что первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» – «Бристоль Сити» завершился со счетом 2:1.