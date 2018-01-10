Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

    В среду, 10 января, футболисты ЦСКА отправились из столичного аэропорта Шереметьево на свой первый сбор в этом году в испанский Кампоамор.

    Команда отправилась в следующем составе: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов.

    С игроками в Испанию вылетел и новый помощник главного тренера Александр Ермакович.

    Кроме того, с основным составом в Испанию отправились несколько игроков из молодежного состава – вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наяир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки. Иностранцы присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.

    Напомним, что сбор ЦСКА в Испании продлится с 10 по 22 января. На этот период запланированы две товарищеские игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2018 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 января 2018, 17:53

      Неужели наконец-то решили избавиться от Миланова?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 10 января 2018, 12:52

      Тренируйтесь лучше...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 января 2018, 12:48

      Здоровья, удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 10 января 2018, 10:50

      надо восстанавливаться после каникул и вперёд ле выигрывать...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 января 2018, 10:39

      Рановато... отпуск-сбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 января 2018, 10:11

      Лёня ушел, а предсезонка всё также в Кампоаморе)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 10 января 2018, 09:59

      Давайте парни на сборах только не переусердствуйте - в смысле без травм! ))

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11