ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

В среду, 10 января, футболисты ЦСКА отправились из столичного аэропорта Шереметьево на свой первый сбор в этом году в испанский Кампоамор.

Команда отправилась в следующем составе: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов.

С игроками в Испанию вылетел и новый помощник главного тренера Александр Ермакович.

Кроме того, с основным составом в Испанию отправились несколько игроков из молодежного состава – вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наяир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки. Иностранцы присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.

Напомним, что сбор ЦСКА в Испании продлится с 10 по 22 января. На этот период запланированы две товарищеские игры.