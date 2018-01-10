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ЦСКА вылетел на сбор в Испанию

10 января 2018, 09:47
7

В среду, 10 января, футболисты ЦСКА отправились из столичного аэропорта Шереметьево на свой первый сбор в этом году в испанский Кампоамор.

Команда отправилась в следующем составе: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Алексей и Василий Березуцкие, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Александр Макаров, Илья Помазун, Александр Головин и Хетаг Хосонов.

С игроками в Испанию вылетел и новый помощник главного тренера Александр Ермакович.

Кроме того, с основным составом в Испанию отправились несколько игроков из молодежного состава – вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наяир Тикнизян. Не полетел с командой Георгий Щенников, который продолжает восстанавливаться от перелома лодыжки. Иностранцы присоединятся к армейцам уже в Кампоаморе.

Напомним, что сбор ЦСКА в Испании продлится с 10 по 22 января. На этот период запланированы две товарищеские игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (7)
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SunRomeS
1515567596
Давайте парни на сборах только не переусердствуйте - в смысле без травм! ))
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ПФК ЦСКА Моscow
1515568289
Лёня ушел, а предсезонка всё также в Кампоаморе)
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пряник929
1515569962
Рановато... отпуск-сбор
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vovan55
1515570657
надо восстанавливаться после каникул и вперёд ле выигрывать...
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prtcs
1515577688
Здоровья, удачи.
Ответить
Obi Wan
1515577972
Тренируйтесь лучше...
Ответить
Lester84
1515596013
Неужели наконец-то решили избавиться от Миланова?
Ответить
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