Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» отдаст Рафинью в аренду «Интеру» с возможностью выкупа за 18 миллионов

    Руководство «Интера» ведет переговоры с коллегами из «Барселоны» о возможности трансфера полузащитника Рафиньи Алькантары. Ранее итальянский клуб рассматривал этот вариант как запасной, если не удастся договориться о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

    Известно, что испанская сторона готова отпустить 24-летнего бразильца в Италию. Речь идет об аренде с возможностью выкупа игрока по окончании договора аренды за 18 миллионов евро.

    «Валенсия» и «Сельта» также следят за ситуацией вокруг Рафиньи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2018 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      mendez1 10 января 2018, 20:22

      в принципе нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 января 2018, 13:04

      Да, от балласта тяжело избавляться, не покупают, сначала хотят испытать в деле через аренду, а он там ничего не покажет, вернут обратно как тухлый товар. А мог быть героем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 10 января 2018, 12:42

      3астыл рафинья в развитии

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11