«Барселона» отдаст Рафинью в аренду «Интеру» с возможностью выкупа за 18 миллионов

Руководство «Интера» ведет переговоры с коллегами из «Барселоны» о возможности трансфера полузащитника Рафиньи Алькантары. Ранее итальянский клуб рассматривал этот вариант как запасной, если не удастся договориться о переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

Известно, что испанская сторона готова отпустить 24-летнего бразильца в Италию. Речь идет об аренде с возможностью выкупа игрока по окончании договора аренды за 18 миллионов евро.

«Валенсия» и «Сельта» также следят за ситуацией вокруг Рафиньи.