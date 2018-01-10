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  • Газзаев: «Дата исполкома РФС, где принималось решение по Мутко, выбрана неслучайно»

Газзаев: «Дата исполкома РФС, где принималось решение по Мутко, выбрана неслучайно»

10 января 2018, 06:30
6

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что принятые решения о «приостановке» и выборе и.о. главы РФС нарушают Устав организации, так как подобные нормы там не прописаны.

«Дело в том, что в конце декабря всех по факту взяли на «вдруг». Сработал эффект неожиданности, на что и был расчет. Идет попытка ввести в заблуждение общественность.

Полагаю, даже дата исполкома РФС выбрана неслучайно (мероприятие не проводилось полгода, что само по себе очень странно и непонятно, и тут вдруг решили собраться в канун Нового года): перед праздниками у всех свои семейные дела, многие улетают в отпуска, и тему легко «заиграть». Так, в общем-то, и получилось. Мало кто пытался разобраться в том, что на самом деле произошло: хотя принятые решения о «приостановке» и выборе и.о. фактически нарушают Устав РФС, подобные нормы там не прописаны.

Впрочем, ряд уважаемых специалистов высказали свою твердую и здравую позицию. Это и Олег Иванович Романцев, и Вячеслав Иванович Колосков. Реакцию европейской общественности на то, что произошло, мы тоже увидели. Она крайне негативная.

Я же дал оперативный комментарий («Временно можно быть только беременным» – прим. ред.) и выразил в нем свое отношение, чтобы детально обсудить ситуацию уже сейчас, после новогодних праздников. Ведь происходящее не выдерживает никакой критики – ни с юридической, ни с этической, ни с моральной точек зрения, с какого конца ни возьмись», – считает Газзаев.

Напомним, что 25 декабря Виталий Мутко заявил, что приостанавливает исполнение обязанностей как президент РФС, и назначил и.о. главы федерации Александра Алаева, который прежде трудился как гендиректор и генсекретарь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Романцев Олег Мутко Виталий
Комментарии (6)
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yorgenbarenz
1515560840
Георгиевича это интервью занесло в большую политику. Нелишним будет для него теперь изучение темы "мочения в сортире". Питерские своих не сдают....
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lexa2154
1515575891
Пора Мудко на пенсию, на багамы и всю братию которую кормил все годы с собой забрать...
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vgarakh
1515576921
Что ж поделаешь всесильный путеводитель и покровитель решил так и все должны с благовением и почтением смириться.
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polozovs
1515577762
вот уж не думал, что поддержу газаева, но тут он прав
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Axe111
1515578983
Мудко в топку
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