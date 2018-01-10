Газзаев: «Дата исполкома РФС, где принималось решение по Мутко, выбрана неслучайно»

Заслуженный тренер России, четырехкратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА, ныне заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что принятые решения о «приостановке» и выборе и.о. главы РФС нарушают Устав организации, так как подобные нормы там не прописаны.

«Дело в том, что в конце декабря всех по факту взяли на «вдруг». Сработал эффект неожиданности, на что и был расчет. Идет попытка ввести в заблуждение общественность.

Полагаю, даже дата исполкома РФС выбрана неслучайно (мероприятие не проводилось полгода, что само по себе очень странно и непонятно, и тут вдруг решили собраться в канун Нового года): перед праздниками у всех свои семейные дела, многие улетают в отпуска, и тему легко «заиграть». Так, в общем-то, и получилось. Мало кто пытался разобраться в том, что на самом деле произошло: хотя принятые решения о «приостановке» и выборе и.о. фактически нарушают Устав РФС, подобные нормы там не прописаны.

Впрочем, ряд уважаемых специалистов высказали свою твердую и здравую позицию. Это и Олег Иванович Романцев, и Вячеслав Иванович Колосков. Реакцию европейской общественности на то, что произошло, мы тоже увидели. Она крайне негативная.

Я же дал оперативный комментарий («Временно можно быть только беременным» – прим. ред.) и выразил в нем свое отношение, чтобы детально обсудить ситуацию уже сейчас, после новогодних праздников. Ведь происходящее не выдерживает никакой критики – ни с юридической, ни с этической, ни с моральной точек зрения, с какого конца ни возьмись», – считает Газзаев.

Напомним, что 25 декабря Виталий Мутко заявил, что приостанавливает исполнение обязанностей как президент РФС, и назначил и.о. главы федерации Александра Алаева, который прежде трудился как гендиректор и генсекретарь.