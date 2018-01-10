Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Романцев: «Особенно запомнилась фраза Мутко, что он тренировал женскую сборную»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что Виталия Мутко изначально не стоило выбирать главой РФС в 2016 году. Он рассказал о том, как это случилось на конференции РФС.

    «Во-первых, абсолютно не понимаю, что такое «приостановить» свою деятельность. Но прежде хочу рассказать о том, с чего все начиналось и откуда мы к нынешней ситуации пришли. А именно, о конференции РФС в сентябре 2016 года, где «приостановленный» избирался. Никому раньше никогда не говорил об этом. Но сейчас расскажу.

    Изначально я не был приглашен на конференцию. Видимо, потому, что я в футболе, по мнению некоторых, ничего не понимаю. Напросился сам – позвонил Симоняну и Мирзояну. Те сказали: ну конечно, приходи! Помню, туда еще не пустили Хидиятуллина. Он тоже – очевидно! – к футболу не имеет никакого отношения.

    Сперва выступали кандидаты. Два человека – вы их сами знаете – сразу сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Леонтьевича (речь о Сергее Прядкине и Игоре Ефремове – прим.ред.). Далее высказался Валерий Георгиевич Газзаев, представив свою программу. Да, она местами спорная, подискутировать по некоторым вопросам можно. Где-то соглашаешься, где-то – нет. Но так вот он, Газзаев – он здесь, он всегда открыт для дискуссий, споров, обсуждений.

    И Виталий Леонтьевич тоже выступил. Со своей программой. Мне особенно запомнилась его фраза: «Я вот недавно потренировал женскую сборную – и она вышла в финальную часть». Так и хотелось ему сказать – только вот из зала кричать неудобно: «Так может, вам бы и быть тогда тренером женской сборной!»

    Итак, выступили четыре человека. Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала. Ведущий спросил: «Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?» И вдруг какой-то человек кричит: «Да что там обсуждать! Давайте выборы!» Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты?

    Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…

    Дальше я стал следить за ходом голосования. 35% процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался… Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было», – рассказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2018 06:08
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 10 января 2018, 19:16

      Все это ужас. И лечится только одним образом - запоминать, а потом привлекать к ответственности за злоупотребления. Главное - не забывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 10 января 2018, 19:09

      это даа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 10 января 2018, 17:40

      Сборную женской бани.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 января 2018, 17:02

      Романцев не туда похоже попал там вообще шабаш и футболом не пахнет и все там присуствующие - посторонние псковитяни разной масти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 января 2018, 15:32

      Вот так приоткрывается завеса эпохальных заседаний... Очевидно, что уже "выбранные" никогда не заинтересованы в обсуждениях проблем, планов и перспектив развития... Им сразу подавай кресло и руль... Назначенцы...((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 10 января 2018, 14:55

      "Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было..."
      Уж случаем не экс-сенатор Аленичев тот самый "псковитянин"))

      А про выбор между Мутко и Газзаевым - это то же самое, что выбирать: выстрелить себе в правое или в левое ухо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 10 января 2018, 12:46

      мутковщина

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > polozovs 10 января 2018, 13:17

      На первый план выходят Навальщина и Собчакщина!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 10 января 2018, 12:35

      а почему бы Пскову не учавствовать в определении развития футбола? при всем уважении - то было сборище у корыта, с заранее определенным "победителем" на лучшее место.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 10 января 2018, 12:20

      Предвыборная компания началась. В передовых рядах дети навального, на подходе представители дом-2...........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 января 2018, 12:08

      К великому сожалению чиновников стали назначать не по работе, а на дружеской основе северо западный регион рулит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17836

      ilichkadr > anatolich72 10 января 2018, 15:22

      А центральный регион крокодильи слезы льет. Оторвали навальщину, карасёвшину от кормушки, вот и дуркуют они на митингах и сходняках. Одни понты, но смысл ОДИН – срубить по больше бабла.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11