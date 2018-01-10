Романцев: «Особенно запомнилась фраза Мутко, что он тренировал женскую сборную»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что Виталия Мутко изначально не стоило выбирать главой РФС в 2016 году. Он рассказал о том, как это случилось на конференции РФС.

«Во-первых, абсолютно не понимаю, что такое «приостановить» свою деятельность. Но прежде хочу рассказать о том, с чего все начиналось и откуда мы к нынешней ситуации пришли. А именно, о конференции РФС в сентябре 2016 года, где «приостановленный» избирался. Никому раньше никогда не говорил об этом. Но сейчас расскажу.

Изначально я не был приглашен на конференцию. Видимо, потому, что я в футболе, по мнению некоторых, ничего не понимаю. Напросился сам – позвонил Симоняну и Мирзояну. Те сказали: ну конечно, приходи! Помню, туда еще не пустили Хидиятуллина. Он тоже – очевидно! – к футболу не имеет никакого отношения.

Сперва выступали кандидаты. Два человека – вы их сами знаете – сразу сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Леонтьевича (речь о Сергее Прядкине и Игоре Ефремове – прим.ред.). Далее высказался Валерий Георгиевич Газзаев, представив свою программу. Да, она местами спорная, подискутировать по некоторым вопросам можно. Где-то соглашаешься, где-то – нет. Но так вот он, Газзаев – он здесь, он всегда открыт для дискуссий, споров, обсуждений.

И Виталий Леонтьевич тоже выступил. Со своей программой. Мне особенно запомнилась его фраза: «Я вот недавно потренировал женскую сборную – и она вышла в финальную часть». Так и хотелось ему сказать – только вот из зала кричать неудобно: «Так может, вам бы и быть тогда тренером женской сборной!»

Итак, выступили четыре человека. Дальше должны были начаться прения, выступления людей из зала. Ведущий спросил: «Будем дискутировать – или сразу приступим к выборам?» И вдруг какой-то человек кричит: «Да что там обсуждать! Давайте выборы!» Тут уже я не сдержался. Ответил крикуну: люди приехали со всех концов нашей огромной страны, чтобы поговорить о футболе, обсудить пути его развития – да разве можно затыкать им рты?

Тот меня узнал, видимо – и приумолк. Потом мне рассказали, что человек был – из Пскова. Ну уж если Псков, при всем уважении, будет определять, как развиваться нашему футболу – значит, происходит что-то не то…

Дальше я стал следить за ходом голосования. 35% процентов участников выборов оказались порядочными людьми – и сделали выбор в пользу футбольного человека. У меня, кстати, права голоса не было. Доработался… Столько раз чемпионом становился – и как футболист, и как тренер, и как президент – а права голоса лишен. Зато у этого псковитянина, очевидно, такое право было», – рассказал Романцев.