Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шунин: «Во время отдыха практически не вспоминал про футбол. Постарался переключиться»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата России.

    «Соскучился по футболу, соскучился по мячу. Практически не вспоминал про футбол во время отдыха, постарался переключиться, много играл в волейбол.

    Перед отпуском нам всем раздали план индивидуальной подготовки, в котором несколько циклов работы: бег, пресс, спина, тренажерный зал, подвижные виды спорта. Плюс во время каникул я сам придерживаюсь определенной программы, так что получается своеобразный симбиоз подготовки к выходу из отпуска. Но по мячу и игре соскучился, конечно!» — сказал Шунин.

    «Динамо» занимает 12 место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2018 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11