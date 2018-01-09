Шунин: «Во время отдыха практически не вспоминал про футбол. Постарался переключиться»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о подготовке к возобновлению чемпионата России.

«Соскучился по футболу, соскучился по мячу. Практически не вспоминал про футбол во время отдыха, постарался переключиться, много играл в волейбол.

Перед отпуском нам всем раздали план индивидуальной подготовки, в котором несколько циклов работы: бег, пресс, спина, тренажерный зал, подвижные виды спорта. Плюс во время каникул я сам придерживаюсь определенной программы, так что получается своеобразный симбиоз подготовки к выходу из отпуска. Но по мячу и игре соскучился, конечно!» — сказал Шунин.

«Динамо» занимает 12 место в турнирной таблице.