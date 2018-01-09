Титов: «Дзюба в «Спартаке»? Никогда не говори никогда»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, может ли нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернуться в московский клуб.
– Можете представить вариант, при котором Дзюба вернется в «Спартак»?
– Почему нет? Кто мог предположить, что Быстров когда-нибудь снова окажется в «Зените»? Но он возвратился и хорошо играл. Никогда не говори никогда.
– Даже несмотря на все обстоятельства?
– Да. Ведь и Быстрову в Питере кричали «иуда». Но в итоге нашли компромисс. Не исключаю, что он может быть найден и в случае с Дзюбой.
– Какой? Артем должен поцеловать шарф «Спартака»?
– Не знаю. Отношения с болельщиками у Дзюбы испорчены, но их можно восстановить.
В середине декабря сообщалось о возможном переходе форварда в ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»