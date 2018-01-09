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Титов: «Дзюба в «Спартаке»? Никогда не говори никогда»

9 января 2018, 19:59
25

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, может ли нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернуться в московский клуб.

– Можете представить вариант, при котором Дзюба вернется в «Спартак»?

– Почему нет? Кто мог предположить, что Быстров когда-нибудь снова окажется в «Зените»? Но он возвратился и хорошо играл. Никогда не говори никогда.

– Даже несмотря на все обстоятельства?

– Да. Ведь и Быстрову в Питере кричали «иуда». Но в итоге нашли компромисс. Не исключаю, что он может быть найден и в случае с Дзюбой.

– Какой? Артем должен поцеловать шарф «Спартака»?

– Не знаю. Отношения с болельщиками у Дзюбы испорчены, но их можно восстановить.

В середине декабря сообщалось о возможном переходе форварда в ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор Дзюба Артем
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1515518105
Во-первых, Быстров не переставал хорошо играть, а Дзюба...УВЫ. Во-вторых, здесь не тот случай.
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Сильвербой
1515518226
Нет ребята, этого уб...ка никто не ждет в Спартаке! Быстров язык за зубами держал, в отличии от этого гон..дона!
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лёха м
1515518920
НИКОГДА
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Нострадамус_Саша
1515519890
Нет ! Место буратины - зинют !
Ответить
smersh45
1515521146
встретят и расцелуют не будем уточнять куда
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VVM1964
1515521376
Из области невероятного - шансы практически " 0 " , даже не знаю , что должно произойти .
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RedWhiteFans2
1515521726
Упаси бог.
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oyabun
1515522297
Дзюба, возращающийся в Спартак, это оксюморон, друзья мои. Перед глазами восстаёт картина "Возвращение блудного сына" Рембрандта, но это явно не тот случай. НЕВОЗМОЖНО!
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Kрейсер
1515525139
Спартак и без этого пролежня себя прекрасно чувствует в атаке. Предлагали зарплату 3 ляма в родном клубе. Ушёл в бакланник за 3,3 ляма. Куркуль. Пусть играет где хочет, но в Спартаке ему делать нечего.
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Полная Канистра
1515527796
ну уж нет нам блудный сынок не нужен болелы его пожизненно дисквалифицировали за его предательство и за высер в стан Спартака
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