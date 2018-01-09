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    Титов: «Дзюба в «Спартаке»? Никогда не говори никогда»

    Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, может ли нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернуться в московский клуб.

    – Можете представить вариант, при котором Дзюба вернется в «Спартак»?

    – Почему нет? Кто мог предположить, что Быстров когда-нибудь снова окажется в «Зените»? Но он возвратился и хорошо играл. Никогда не говори никогда.

    – Даже несмотря на все обстоятельства?

    – Да. Ведь и Быстрову в Питере кричали «иуда». Но в итоге нашли компромисс. Не исключаю, что он может быть найден и в случае с Дзюбой.

    – Какой? Артем должен поцеловать шарф «Спартака»?

    – Не знаю. Отношения с болельщиками у Дзюбы испорчены, но их можно восстановить.

    В середине декабря сообщалось о возможном переходе форварда в ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 19:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 января 2018, 10:21

      даже если такое и можно представить то только теоретически да и то представить не могу, смысла в этом просто нет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 января 2018, 00:12

      от Титова неожиданно было такое услышать...дзюбыш деградировал как игрок - в динаму может его вместо павлика - дерево на дерево помоложе...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 22:56

      ну уж нет нам блудный сынок не нужен болелы его пожизненно дисквалифицировали за его предательство и за высер в стан Спартака

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 9 января 2018, 22:12

      Спартак и без этого пролежня себя прекрасно чувствует в атаке.
      Предлагали зарплату 3 ляма в родном клубе.
      Ушёл в бакланник за 3,3 ляма.
      Куркуль.
      Пусть играет где хочет, но в Спартаке ему делать нечего.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 января 2018, 22:12

      А нужен ли теперь Дзюбе 7партак?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Великий ЦСКА Москва 10 января 2018, 13:18

      Какой Спартак? А-а-а, точно... В Спартак !Достойный выбор будет и пятнадцатое место в зимнем первенстве Магадана никого не должно вводить в заблуждение. Магаданский Спартак-это клуб с историей!

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 января 2018, 21:42

      С его амбициями и языком, только мячи за воротами накачивать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 января 2018, 21:24

      Дзюба, возращающийся в Спартак, это оксюморон, друзья мои. Перед глазами восстаёт картина "Возвращение блудного сына" Рембрандта, но это явно не тот случай. НЕВОЗМОЖНО!

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 января 2018, 21:15

      Упаси бог.

      9
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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 января 2018, 21:05

      встретят и расцелуют не будем уточнять куда

      -3
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 20:51

      Нет возврата товарищу!сделал все что мог чтобы навести шумиху,поднять рейтинг,ну поговорили,ну пообсуждали)))а теперь где ты братец? говорят где то на лавке замерзает))) вчера читал инфу Тверская Волга приглашает его,хоть какая игровая практика будет)))))вперед FCSM

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