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  • Агент Сафонов: «В «Челси» Головин сразу в любом случае не заиграет»

Агент Сафонов: «В «Челси» Головин сразу в любом случае не заиграет»

9 января 2018, 11:32
6

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину летом представится шанс отправится в зарубежный клуб.

«Саша Головин – один из самых талантливых молодых россиян. Он и Рома Зобнин. Отъезда Головина жду летом.

Думаю, в случае достойного предложения он согласится. ЦСКА трансфер тоже выгоден – из-за проблем с деньгами. На продаже Головина можно заработать.

И почему бы не в «Челси»? Хотя там он сразу в любом случае не заиграет. Его могут отдать в аренду в какой-нибудь клуб средней руки.

Так было с Сашей Зинченко, которого у «Манчестер Сити» арендовал «ПСВ», – считает Сафонов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Челси Головин Александр
Комментарии (6)
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vladimir-7
1515490637
Согласен. А.Головин и Р.Зобнин достойные кандидаты в АПЛ, но за отличные деньги для своих клубов. Желаю им удачно отыграть на ЧМ-2018 и без травм.
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кузнецов артем
1515491435
Головина бы в Спартак летом купить
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zico2205
1515493135
Но только вот не в Челси....Там ему скамейка обеспечена....
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BRO_football
1515498426
Вряд ли Абрамович обеспечит Головину место в стартовом составе только потому, что он русский. Роман Аркадьевич не такой дурак.
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Obi Wan
1515508164
Удачи Головину!...
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