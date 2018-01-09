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    Агент Сафонов: «В «Челси» Головин сразу в любом случае не заиграет»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину летом представится шанс отправится в зарубежный клуб.

    «Саша Головин – один из самых талантливых молодых россиян. Он и Рома Зобнин. Отъезда Головина жду летом.

    Думаю, в случае достойного предложения он согласится. ЦСКА трансфер тоже выгоден – из-за проблем с деньгами. На продаже Головина можно заработать.

    И почему бы не в «Челси»? Хотя там он сразу в любом случае не заиграет. Его могут отдать в аренду в какой-нибудь клуб средней руки.

    Так было с Сашей Зинченко, которого у «Манчестер Сити» арендовал «ПСВ», – считает Сафонов.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2018 11:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 9 января 2018, 17:29

      Удачи Головину!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 14:47

      Вряд ли Абрамович обеспечит Головину место в стартовом составе только потому, что он русский. Роман Аркадьевич не такой дурак.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 января 2018, 13:18

      Но только вот не в Челси....Там ему скамейка обеспечена....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 12:50

      Головина бы в Спартак летом купить

      -1
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      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > кузнецов артем 9 января 2018, 13:03

      Он в ЦСКА нужен.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2018, 12:37

      Согласен. А.Головин и Р.Зобнин достойные кандидаты в АПЛ, но за отличные
      деньги для своих клубов. Желаю им удачно отыграть на ЧМ-2018 и без травм.

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