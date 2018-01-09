Агент Сафонов: «В «Челси» Головин сразу в любом случае не заиграет»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину летом представится шанс отправится в зарубежный клуб.

«Саша Головин – один из самых талантливых молодых россиян. Он и Рома Зобнин. Отъезда Головина жду летом.

Думаю, в случае достойного предложения он согласится. ЦСКА трансфер тоже выгоден – из-за проблем с деньгами. На продаже Головина можно заработать.

И почему бы не в «Челси»? Хотя там он сразу в любом случае не заиграет. Его могут отдать в аренду в какой-нибудь клуб средней руки.

Так было с Сашей Зинченко, которого у «Манчестер Сити» арендовал «ПСВ», – считает Сафонов.