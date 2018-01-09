Малафеев пообещал реализовать себя на новой должности в «Зените»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как он провел первый месяц в новой должности после приглашения в клуб. Он отметил, что здесь ему приходится применять опыт, который был получен уже после завершения карьеры футболиста.

– В первых комментариях после назначения вы говорили, что пока рано говорить о конкретных обязанностях – их еще предстоит обсудить с руководством. Сейчас можете рассказать о том, чем занимаетесь в клубе?

– Прошел почти месяц, причем выходных у меня фактически не было. Окунулся в работу с головой. Есть очень много нюансов, моментов, которые нужно контролировать, привносить свой опыт, давать советы, выполнять поручения, обсуждать, продумывать. Моя деятельность, в первую очередь связана с общением, контролем и обсуждением.

– Я правильно понимаю, что ваше основное направление – российский сегмент рынка?

– На самом деле я в курсе всех движений и событий в клубе. Владею английским и немного говорю по-испански. Хотя, безусловно, мне проще общаться с российскими игроками, агентами, представителями других коллективов Премьер-лиги. Не нужно представляться и объяснять, кто я такой, легко найти общий язык. Тем не менее, решения не принимаются одним человеком. У нас идет полноценная командная работа, к которой подключены квалифицированные люди. С ними приятно трудиться, набираться у них опыта и присоединять его к своим футбольным знаниям, и тем, которые получил в бизнесе. Да, приходится непросто, но тем интереснее. Хочется реализовывать себя.

– Какие знания применяете чаще – футбольные или полученные в бизнесе?

– Очень активно приходится использовать опыт из бизнеса. Во-первых, это общение, коммуникация. Также полезно применять юридические познания. А самое главное – умение находить компромисс, договариваться. Это помогает во всех сферах деятельности.