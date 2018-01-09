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    Малафеев пообещал реализовать себя на новой должности в «Зените»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как он провел первый месяц в новой должности после приглашения в клуб. Он отметил, что здесь ему приходится применять опыт, который был получен уже после завершения карьеры футболиста.

    – В первых комментариях после назначения вы говорили, что пока рано говорить о конкретных обязанностях – их еще предстоит обсудить с руководством. Сейчас можете рассказать о том, чем занимаетесь в клубе?

    – Прошел почти месяц, причем выходных у меня фактически не было. Окунулся в работу с головой. Есть очень много нюансов, моментов, которые нужно контролировать, привносить свой опыт, давать советы, выполнять поручения, обсуждать, продумывать. Моя деятельность, в первую очередь связана с общением, контролем и обсуждением.

    – Я правильно понимаю, что ваше основное направление – российский сегмент рынка?

    – На самом деле я в курсе всех движений и событий в клубе. Владею английским и немного говорю по-испански. Хотя, безусловно, мне проще общаться с российскими игроками, агентами, представителями других коллективов Премьер-лиги. Не нужно представляться и объяснять, кто я такой, легко найти общий язык. Тем не менее, решения не принимаются одним человеком. У нас идет полноценная командная работа, к которой подключены квалифицированные люди. С ними приятно трудиться, набираться у них опыта и присоединять его к своим футбольным знаниям, и тем, которые получил в бизнесе. Да, приходится непросто, но тем интереснее. Хочется реализовывать себя.

    – Какие знания применяете чаще – футбольные или полученные в бизнесе?

    – Очень активно приходится использовать опыт из бизнеса. Во-первых, это общение, коммуникация. Также полезно применять юридические познания. А самое главное – умение находить компромисс, договариваться. Это помогает во всех сферах деятельности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 06:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 января 2018, 09:04

      никому не нужная должность в клубе разве что самому Малафееву расквартировывать прибывших новых игроков дабы их в Зените сейчас много а толку мало

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 9 января 2018, 07:22

      Удачи ему на новом поприще.

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