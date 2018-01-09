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  • Стрепетов: «Переход на систему «осень-весна» не принес побед российскому футболу»

Стрепетов: «Переход на систему «осень-весна» не принес побед российскому футболу»

9 января 2018, 06:41
7

Известный российский тренер Алексей Стрепетов выступает против проведения российского чемпионата по нынешней схеме – «осень-весна». По его мнению, это решение не принесло ощутимых результатов.

– Не обидно, что в январе болельщики лишились Мемориала Гранаткина, который заполнял зимнюю паузу?

– В последние годы все к этому шло. Турнир разбух, причем количество участников явно не компенсировало их качество. Приезжали какие-то невнятные команды, а сборные таких стран, как Германия, Италия, Франция, стали редкими гостями. Когда в последний раз к нам приехала «Скуадра Адзурра», ее откровенно засудили, после чего итальянцы забыли дорогу в СКК.

– Будут ли учтены эти уроки, если летом турнир все же состоится?

– Надеюсь на это. К чемпионату мира в Санкт-Петербурге будет создана отличная инфраструктура. Матчи юношеских команд можно будет проводить на нескольких стадионах. Да и болельщики смогут посмотреть футбол на открытом воздухе в комфортных условиях.

– Вы не раз подчеркивали, что переход на систему «осень-весна» не принес российскому футболу каких-то ощутимых дивидендов…

– Для подобного перехода не было предпосылок. Все твердят, что в Премьер-лиге каждый клуб должен построить такие стадионы, как у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» или ЦСКА. Только большинство из них просто разорятся после такой стройки. Стоит обратить внимание и еще на один нюанс: при системе «весна-осень» у тренеров была возможность для целенаправленной работы. Сейчас получается какой-то рваный график. Непонятно, в какой период проводить основную работу на трансферном рынке. Да и зимний перерыв фактически делит чемпионат на две неравнозначные части.

– Для команд первого и второго дивизионов это просто катастрофа…

– Сложно не согласиться с этим утверждением. В первом дивизионе еще каким-то образом пытаются нивелировать негативные последствия, проводя Кубок ФНЛ. Во втором осенняя часть завершается в начале ноября, а весенняя стартует в апреле. Футболисты теряют квалификацию во время столь долгой паузы. Болельщики же просто забывают за долгие месяцы, на каком месте находится их команда и за что она борется. При этом никаких больших побед в еврокубках за время, прошедшее после перехода на систему «осень-весна», российские клубы не добились. И ЦСКА, и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, когда чемпионат проводился по старой системе. Одной команде гораздо проще спланировать подготовку так, чтобы в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф еврокубков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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polyshuk23
1515475582
Верните обратно старую систему весна-осень ,мы ж не европа где играют по системе осень-весна
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sprint5
1515478103
нужно вернуть все хорошее старое
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vladimir-7
1515484408
Теперь давайте поиграем лет 5 по старой системе "весна-осень" и убедимся, что она для России лучше и окончательно останемся в системе "весна-осень".
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nemolod
1515484554
Пора уже всем тренерам по-настоящему дружно запротестовать,никому этот переход пользы не принес,даже агентам-практика показала,что в зимний перерыв только от большой нужды игрок уходит из одного клуба в другой!
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кузнецов артем
1515489239
Вообщето в то время играли футболисты закончившые футбольные академии в ссср,которые после развала разорили, отсюда и трофеи зенита и цска в европе. Уровень лиги знапрямую зависит от уровня футболистов а рас уж в цска играют все те же с тех времен то значит он не растет, спасибо вам таким "функционерам" за ваши решения. Идите лесом со своей весной осень. Тогда наш чемп станет еще более убогим, легионеры свалят и в лч вскоре будут не 3-2 а одна в квалификации играть.Клубы разорятся от строительства стадионов,это проблемы клубов.В нашей лиге клубы 2й десятки играют составом с возрастными игроками, откуда у них деньги появяться если они не продают игроков ибо кому нужны возрастные + возрастные гораздо дешевле.
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СШГЭС
1515492798
Старая схема России больше подходит.
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