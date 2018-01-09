Стрепетов: «Переход на систему «осень-весна» не принес побед российскому футболу»

Известный российский тренер Алексей Стрепетов выступает против проведения российского чемпионата по нынешней схеме – «осень-весна». По его мнению, это решение не принесло ощутимых результатов.

– Не обидно, что в январе болельщики лишились Мемориала Гранаткина, который заполнял зимнюю паузу?

– В последние годы все к этому шло. Турнир разбух, причем количество участников явно не компенсировало их качество. Приезжали какие-то невнятные команды, а сборные таких стран, как Германия, Италия, Франция, стали редкими гостями. Когда в последний раз к нам приехала «Скуадра Адзурра», ее откровенно засудили, после чего итальянцы забыли дорогу в СКК.

– Будут ли учтены эти уроки, если летом турнир все же состоится?

– Надеюсь на это. К чемпионату мира в Санкт-Петербурге будет создана отличная инфраструктура. Матчи юношеских команд можно будет проводить на нескольких стадионах. Да и болельщики смогут посмотреть футбол на открытом воздухе в комфортных условиях.

– Вы не раз подчеркивали, что переход на систему «осень-весна» не принес российскому футболу каких-то ощутимых дивидендов…

– Для подобного перехода не было предпосылок. Все твердят, что в Премьер-лиге каждый клуб должен построить такие стадионы, как у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» или ЦСКА. Только большинство из них просто разорятся после такой стройки. Стоит обратить внимание и еще на один нюанс: при системе «весна-осень» у тренеров была возможность для целенаправленной работы. Сейчас получается какой-то рваный график. Непонятно, в какой период проводить основную работу на трансферном рынке. Да и зимний перерыв фактически делит чемпионат на две неравнозначные части.

– Для команд первого и второго дивизионов это просто катастрофа…

– Сложно не согласиться с этим утверждением. В первом дивизионе еще каким-то образом пытаются нивелировать негативные последствия, проводя Кубок ФНЛ. Во втором осенняя часть завершается в начале ноября, а весенняя стартует в апреле. Футболисты теряют квалификацию во время столь долгой паузы. Болельщики же просто забывают за долгие месяцы, на каком месте находится их команда и за что она борется. При этом никаких больших побед в еврокубках за время, прошедшее после перехода на систему «осень-весна», российские клубы не добились. И ЦСКА, и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, когда чемпионат проводился по старой системе. Одной команде гораздо проще спланировать подготовку так, чтобы в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф еврокубков.