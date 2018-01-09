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    Стрепетов: «Переход на систему «осень-весна» не принес побед российскому футболу»

    Известный российский тренер Алексей Стрепетов выступает против проведения российского чемпионата по нынешней схеме – «осень-весна». По его мнению, это решение не принесло ощутимых результатов.

    – Не обидно, что в январе болельщики лишились Мемориала Гранаткина, который заполнял зимнюю паузу?

    – В последние годы все к этому шло. Турнир разбух, причем количество участников явно не компенсировало их качество. Приезжали какие-то невнятные команды, а сборные таких стран, как Германия, Италия, Франция, стали редкими гостями. Когда в последний раз к нам приехала «Скуадра Адзурра», ее откровенно засудили, после чего итальянцы забыли дорогу в СКК.

    – Будут ли учтены эти уроки, если летом турнир все же состоится?

    – Надеюсь на это. К чемпионату мира в Санкт-Петербурге будет создана отличная инфраструктура. Матчи юношеских команд можно будет проводить на нескольких стадионах. Да и болельщики смогут посмотреть футбол на открытом воздухе в комфортных условиях.

    – Вы не раз подчеркивали, что переход на систему «осень-весна» не принес российскому футболу каких-то ощутимых дивидендов…

    – Для подобного перехода не было предпосылок. Все твердят, что в Премьер-лиге каждый клуб должен построить такие стадионы, как у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» или ЦСКА. Только большинство из них просто разорятся после такой стройки. Стоит обратить внимание и еще на один нюанс: при системе «весна-осень» у тренеров была возможность для целенаправленной работы. Сейчас получается какой-то рваный график. Непонятно, в какой период проводить основную работу на трансферном рынке. Да и зимний перерыв фактически делит чемпионат на две неравнозначные части.

    – Для команд первого и второго дивизионов это просто катастрофа…

    – Сложно не согласиться с этим утверждением. В первом дивизионе еще каким-то образом пытаются нивелировать негативные последствия, проводя Кубок ФНЛ. Во втором осенняя часть завершается в начале ноября, а весенняя стартует в апреле. Футболисты теряют квалификацию во время столь долгой паузы. Болельщики же просто забывают за долгие месяцы, на каком месте находится их команда и за что она борется. При этом никаких больших побед в еврокубках за время, прошедшее после перехода на систему «осень-весна», российские клубы не добились. И ЦСКА, и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, когда чемпионат проводился по старой системе. Одной команде гораздо проще спланировать подготовку так, чтобы в оптимальной форме подойти к матчам плей-офф еврокубков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.01.2018 06:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 9 января 2018, 13:13

      Старая схема России больше подходит.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 12:13

      Вообщето в то время играли футболисты закончившые футбольные академии в ссср,которые после развала разорили, отсюда и трофеи зенита и цска в европе. Уровень лиги знапрямую зависит от уровня футболистов а рас уж в цска играют все те же с тех времен то значит он не растет, спасибо вам таким "функционерам" за ваши решения. Идите лесом со своей весной осень. Тогда наш чемп станет еще более убогим, легионеры свалят и в лч вскоре будут не 3-2 а одна в квалификации играть.Клубы разорятся от строительства стадионов,это проблемы клубов.В нашей лиге клубы 2й десятки играют составом с возрастными игроками, откуда у них деньги появяться если они не продают игроков ибо кому нужны возрастные + возрастные гораздо дешевле.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 января 2018, 10:55

      Пора уже всем тренерам по-настоящему дружно запротестовать,никому этот переход пользы не принес,даже агентам-практика показала,что в зимний перерыв только от большой нужды игрок уходит из одного клуба в другой!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2018, 10:53

      Теперь давайте поиграем лет 5 по старой системе "весна-осень" и убедимся,
      что она для России лучше и окончательно останемся в системе "весна-осень".

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      Рейтинг: +762

      sprint5 9 января 2018, 09:08

      нужно вернуть все хорошее старое

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 9 января 2018, 08:26

      Верните обратно старую систему весна-осень ,мы ж не европа где играют по системе осень-весна

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