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    Кассано: «Будучи в «Реале», я оскорбил Капелло»

    Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано рассказал о работе в стане сливочных с главным тренером Фабио Капелло. Игрок признался, что не был доволен решениями специалиста.

    «Свои выступления за испанцев я начал неплохо. На меня рассчитывали. Там я встретился с лучшими футболистами мира. Но я не всегда выходил на поле при Капелло. Он делал выбор в пользу других, я злился на тренера.

    Однажды Фабио меня заменил, а в раздевалке я выместил на него всю злость – оскорбил и на испанском, и на итальянском», – сказал Кассано.

    Форвард работал при Капелло в «Реале» в период с 2006 по 2007 годы.

    Источник: Football Italia

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    08.01.2018 19:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 21:38

      Ну бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 января 2018, 20:51

      Так нужно ещё и по русски.
      Ну а если серьёзно,то нужно уважать выбор тренера!!!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 19:50

      Придурок.У нас тоже есть зазвездившиеся,фамилии называть не хочется, неприятно.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 19:26

      вот так вот карьера прошла а теперь наверно остались только сожаления по многим вещам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 января 2018, 19:22

      всю жизнь орался с тренерами. бестолочь !!

      2
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