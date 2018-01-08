Кассано: «Будучи в «Реале», я оскорбил Капелло»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано рассказал о работе в стане сливочных с главным тренером Фабио Капелло. Игрок признался, что не был доволен решениями специалиста.

«Свои выступления за испанцев я начал неплохо. На меня рассчитывали. Там я встретился с лучшими футболистами мира. Но я не всегда выходил на поле при Капелло. Он делал выбор в пользу других, я злился на тренера.

Однажды Фабио меня заменил, а в раздевалке я выместил на него всю злость – оскорбил и на испанском, и на итальянском», – сказал Кассано.

Форвард работал при Капелло в «Реале» в период с 2006 по 2007 годы.