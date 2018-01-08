Моура хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура намерен перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. В свою очередь главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью очень заинтересован в подписании бразильца. При этом манкунианцы рассматривают вариант с арендой игрока

На хавбека также претендуют «Бордо», «Нант», «Ницца» и «Бетис», однако сам он хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед».

Камнем преткновения может стать то, что «ПСЖ» может согласиться на аренду вингера только в том случае, если «Манчестер Юнайтед» согласится в обязательном порядке выкупить его летом за сумму в районе 40 миллионов фунтов стерлингов.