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    Моура хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура намерен перейти в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. В свою очередь главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью очень заинтересован в подписании бразильца. При этом манкунианцы рассматривают вариант с арендой игрока

    На хавбека также претендуют «Бордо», «Нант», «Ницца» и «Бетис», однако сам он хочет продолжить карьеру именно в «Манчестер Юнайтед».

    Камнем преткновения может стать то, что «ПСЖ» может согласиться на аренду вингера только в том случае, если «Манчестер Юнайтед» согласится в обязательном порядке выкупить его летом за сумму в районе 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Tribalfootball

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    08.01.2018 16:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 8 января 2018, 18:02

      У нас уже есть Моур-:)

      1
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      ...
      Рейтинг: +47

      red-killer > gigs84 8 января 2018, 19:22

      Второй не помешает.

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