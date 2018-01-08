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    «Арсенал» и «Манчестер Сити» не смогли договориться о стоимости трансфера Санчеса

    Представители «Арсенала» и «Манчестер Сити» встретились для проведения переговоров относительно трансфера нападающего Алексиса Санчеса. Лондонский клуб готов отпустить своего футболиста за 35 миллионов фунтов стерлингов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.

    В «Манчестер Сити» готовы купить 29-летнего футболиста, но за несколько меньшую сумму – 25 миллионов. Известно, что на данный момент стороны не смогли прийти к общему решению этого вопроса, переговоры будут продолжены в ближайшее время.

    Источник: Goal.com

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    08.01.2018 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 8 января 2018, 23:27

      Он туда и не планирует, для лохов и хейтеров инфа хD

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 января 2018, 12:50

      Осталось придумать баснословную сумму и откатить всем интересующимся сторонам)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 11:01

      Тема перехода Санчеса назрела и найдёт своё решение рано или поздно!..
      Может поменяться формат переговоров, замелькает другая сумма, но уход предрешён!.. Может, как потом окажется, и не в МС...

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