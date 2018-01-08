«Арсенал» и «Манчестер Сити» не смогли договориться о стоимости трансфера Санчеса

Представители «Арсенала» и «Манчестер Сити» встретились для проведения переговоров относительно трансфера нападающего Алексиса Санчеса. Лондонский клуб готов отпустить своего футболиста за 35 миллионов фунтов стерлингов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года.

В «Манчестер Сити» готовы купить 29-летнего футболиста, но за несколько меньшую сумму – 25 миллионов. Известно, что на данный момент стороны не смогли прийти к общему решению этого вопроса, переговоры будут продолжены в ближайшее время.