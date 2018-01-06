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    Источник: Вериссимо перейдет в «Спартак» за 5 миллионов и подпишет четырехлетний контракт

    «Спартак» в данный момент договаривается с «Сантосом» о трансфере защитника Лукаса Вериссимо. Переговоры между сторонами находятся в решающей стадии и переход может быть оформлен в ближайшее время.

    Сообщается, что бразильский клуб получит от продажи 22-летнего игрока чуть более 5 миллионов евро, а футболист подпишет контракт с красно-белыми как минимум четырехлетний контракт.

    По информации источника, Вериссимо должен присоединиться к «Спартаку» в ходе первого зимнего сбора, который состоится в ОАЭ с 9 по 22 января.

    В завершившемся в Бразилии сезоне защитник провел 36 матчей в Серии А и отметился девятью желтыми карточками.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2018 16:14
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 6 января 2018, 19:27

      Ждем походу, когда отдадут бесплатно и еще и доплатят? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 19:11

      интересно долго еще будут тянуть с официальным объявлением, сколько можно уже почти перешел, уже на пороге стоит, уже скоро придет и так далее.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 января 2018, 19:04

      гуд
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 6 января 2018, 18:27

      Акценты расставлены верно, сначала ЦЗ, затем диспетчер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 6 января 2018, 18:22

      8,7,6, теперь 5. Завтра после обеда подпишут за 3 и на 5 лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 января 2018, 18:10

      Давайте закругляйтесь, скоро уже первый сбор команды.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 января 2018, 18:02

      ну лишь бы он не оказался *уиссимо

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 января 2018, 18:00

      В этот раз селекция сопли не жует.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 6 января 2018, 17:38

      Сантосу игрок принадлежит на 80%, поэтому получит свою долю, более 5 плюс 10-20% от суммы перепродажи Спартаком в дальнейшем.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 января 2018, 17:21

      что- то подозрительно дешево, боюсь играть будет на уровне ценника- чудес не бывает... с.ц.у.к.о федун

      2
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      ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Боцман59rus 6 января 2018, 21:18

      22 года для защитника да и не только это еще молодой и перспективный..главное что бы таким и не остался..год два и все понятно будет. играл в основе сантоса это плюс. сантос в этом году неплохо идет это тоже хорошо.

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