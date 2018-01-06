Источник: Вериссимо перейдет в «Спартак» за 5 миллионов и подпишет четырехлетний контракт

«Спартак» в данный момент договаривается с «Сантосом» о трансфере защитника Лукаса Вериссимо. Переговоры между сторонами находятся в решающей стадии и переход может быть оформлен в ближайшее время.

Сообщается, что бразильский клуб получит от продажи 22-летнего игрока чуть более 5 миллионов евро, а футболист подпишет контракт с красно-белыми как минимум четырехлетний контракт.

По информации источника, Вериссимо должен присоединиться к «Спартаку» в ходе первого зимнего сбора, который состоится в ОАЭ с 9 по 22 января.

В завершившемся в Бразилии сезоне защитник провел 36 матчей в Серии А и отметился девятью желтыми карточками.