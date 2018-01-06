«Ювентус» интересуется защитником «Спортинга» Пиччини

«Ювентус» проявляет интерес к итальянскому правому защитнику лиссабонского «Спортинга» Кристиано Пиччини.

При этом отмечается, что основной целью для главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри в зимнее трансферное окно остается игрок обороны «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан.

Пиччини ранее уже выступал в Италии, защищая цвета «Фиорентины», «Специа» и «Ливорно». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 24 матча, записав на свой счет две результативные передачи.