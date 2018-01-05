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    Источник: «Реал» включился в борьбу за Санчеса

    «Реал» готов сделать «Арсеналу» предложение по поводу покупки нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщило издание Express.

    Согласно источнику, «сливочные» также рассматривают вариант трансфера чилийца в качестве свободного агента. Его контракт с лондонским клубом истечет в июне.

    Express со ссылкой на Don Balon уточнил, что 29-летний форвард хочет вернуться в Испанию. С июля 2011 года по июль 2014 он выступал за «Барселону», откуда перешел в «Арсенал» за 42,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах. На его счету восемь мячей и четыре голевые передачи.

    Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «Манчестер Сити».

    Источник: Express.co.uk

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    05.01.2018 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 января 2018, 16:23

      а как же Смолов? вместо Бензема!

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