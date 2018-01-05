Источник: «Реал» включился в борьбу за Санчеса

«Реал» готов сделать «Арсеналу» предложение по поводу покупки нападающего Алексиса Санчеса. Об этом сообщило издание Express.

Согласно источнику, «сливочные» также рассматривают вариант трансфера чилийца в качестве свободного агента. Его контракт с лондонским клубом истечет в июне.

Express со ссылкой на Don Balon уточнил, что 29-летний форвард хочет вернуться в Испанию. С июля 2011 года по июль 2014 он выступал за «Барселону», откуда перешел в «Арсенал» за 42,5 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах. На его счету восемь мячей и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось об интересе к Санчесу со стороны «Манчестер Сити».