Мойес: «Ничья с «Тоттенхэмом»? Я в восторге» 

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:1).

«Я в восторге от заработанного очка. У «Тоттенхэма» есть потрясающие молодые игроки, я видел, как они побеждали «Реал» здесь, как забивали командам по четыре-пять мячей здесь.

У нас не было времени на подготовку — только сегодняшнее утро. Игроки заслуживают похвалы, мы очень усердно работаем.

Наша игра далеко от той, какую я хочу видеть, но мы на верном пути. Мы хорошо обороняемся, что дает нам шансы в матчах с топовыми командами. Хочу, чтобы игроки смотрели в таблицу.

Трансферы? Нам нужно много трансферов, но если мы подпишем одного-двух игроков, я буду счастлив», — сказал Мойес.

«Вест Хэм» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.