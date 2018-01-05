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    Мойес: «Ничья с «Тоттенхэмом»? Я в восторге» 

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:1).

    «Я в восторге от заработанного очка. У «Тоттенхэма» есть потрясающие молодые игроки, я видел, как они побеждали «Реал» здесь, как забивали командам по четыре-пять мячей здесь.

    У нас не было времени на подготовку — только сегодняшнее утро. Игроки заслуживают похвалы, мы очень усердно работаем.

    Наша игра далеко от той, какую я хочу видеть, но мы на верном пути. Мы хорошо обороняемся, что дает нам шансы в матчах с топовыми командами. Хочу, чтобы игроки смотрели в таблицу.

    Трансферы? Нам нужно много трансферов, но если мы подпишем одного-двух игроков, я буду счастлив», — сказал Мойес.

    «Вест Хэм» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    05.01.2018 01:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 января 2018, 04:28

      Молодец Моисей!!!

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