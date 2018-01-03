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    Булыкин: «Гинер считает лидерство «Локомотива» незаслуженным? Ерунда это все»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно мнения президента ЦСКА Евгения Гинера, который считает лидерство железнодорожников в РФПЛ незаслуженным.

    На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА занимает пятое место, отставая от лидера на 10 очков.

    – Ерунда это все. Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи «Локо», могу сказать: все решения были по делу.

    К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Гончаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло.

    – Зря Евгений Гинер так высказался в адрес «Локо»?

    – Мне кажется, да. Все свои очки «Локомотив» набрал по делу и заслуженно лидирует. (Ярослав СУСОВ)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2018 22:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 5 января 2018, 04:08

      гинер тупо завидует

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 января 2018, 11:18

      что трепаться, окончание чампа покажет, кто бегает или нет, хотя "базару нет" у РЖД бабла не меряно... бюджеты 5.4 млрд. против 4.5 млрд. рублей, хотя равные... но такое чувство, что мутят все на спонсорах...

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 января 2018, 11:12

      Локо на 1 месте потому что не потерял очков в матчах с первой пятеркой, но во втором круге надеюсь это изменится

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 23:00

      На неудачи все реагируют эмоционально в первые минуты, ничего страшного. Но мы же все знаем, у Гинера мозг имеется.

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