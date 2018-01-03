Булыкин: «Гинер считает лидерство «Локомотива» незаслуженным? Ерунда это все»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался относительно мнения президента ЦСКА Евгения Гинера, который считает лидерство железнодорожников в РФПЛ незаслуженным.

На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА занимает пятое место, отставая от лидера на 10 очков.

– Ерунда это все. Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи «Локо», могу сказать: все решения были по делу.

К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Гончаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло.

– Зря Евгений Гинер так высказался в адрес «Локо»?

– Мне кажется, да. Все свои очки «Локомотив» набрал по делу и заслуженно лидирует. (Ярослав СУСОВ)