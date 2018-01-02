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    Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока

    В Мексике состоялся любительский матч по футболу, который запомнился тем, что арбитр этой встречи оказался в больнице, сообщает ESPN. В одном из эпизодов судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал футболисту красную карточку, что не понравилось тому. Игрок напал на арбитра и нанес ему травму.

    С серьезными побоями и повреждением головы Капетильо был доставлен в больницу. Он впал в кому, а спустя неделю – скончался. Футболист был задержан.

    Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 10:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +43

      SeriоuS 2 января 2018, 15:41

      У нас тоже возможно будут подобные случаи, если и дальше будут прощать выходки таким отморозкам как Вернблум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 2 января 2018, 15:00

      Ужас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 2 января 2018, 13:15

      Плакать хочется от таких новостей, всегда надо оставаться людьми.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 января 2018, 13:10

      Жестоко там у них! Соболезнования родным!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 января 2018, 12:19

      Что там расследовать, не важно даже если он неправильно красную дал, такие реакции футболистов недопустимы. Этот футболист опасен для общества на пожизненное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 11:41

      да уж как бить то нужно чтобы такое произошло, в свободное время наверно еще боевыми искусствами какие-нибудь занимается, ну а почему никто другой не оттащил его непонятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 2 января 2018, 11:38

      О времена,о нравы !

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      fan Armenii 2 января 2018, 11:37

      жаль, что такие люди ходят по Земле...

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 января 2018, 11:27

      Я думаю, что таких балбесов которые поднимают руки на судей нужно пожизненно дисквалифицировать.....ну с этим понятно сядет!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 января 2018, 11:09

      Люди бьются не на жизнь а на смерть

      0
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