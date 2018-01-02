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  • Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока

Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока

2 января 2018, 10:05
14

В Мексике состоялся любительский матч по футболу, который запомнился тем, что арбитр этой встречи оказался в больнице, сообщает ESPN. В одном из эпизодов судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал футболисту красную карточку, что не понравилось тому. Игрок напал на арбитра и нанес ему травму.

С серьезными побоями и повреждением головы Капетильо был доставлен в больницу. Он впал в кому, а спустя неделю – скончался. Футболист был задержан.

Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (14)
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Alex ostrov
1514877675
Какой скучный у нас чемпионат.....
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insider_retro
1514879639
Дааа... Ну плюнул бы, ну толкнул бы, ну отвесил бы оплеуху с горяча, в конце концов... А так забил, как отбивную... Наверняка, игрок-любитель на улице входит в какой-нибудь клан-группировку... Чувствуя безнаказанность, забрал у человека жизнь... Погано, не по-человечьи...
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fan Armenii
1514882263
жаль, что такие люди ходят по Земле...
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77SAM
1514882290
О времена,о нравы !
Ответить
OfaZavr
1514882469
да уж как бить то нужно чтобы такое произошло, в свободное время наверно еще боевыми искусствами какие-нибудь занимается, ну а почему никто другой не оттащил его непонятно.
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кузнецов артем
1514884750
Что там расследовать, не важно даже если он неправильно красную дал, такие реакции футболистов недопустимы. Этот футболист опасен для общества на пожизненное.
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Сильвербой
1514887823
Жестоко там у них! Соболезнования родным!
Ответить
Sosisochkin
1514888121
Плакать хочется от таких новостей, всегда надо оставаться людьми.
Ответить
Alex Y
1514894456
Ужас
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SeriоuS
1514896867
У нас тоже возможно будут подобные случаи, если и дальше будут прощать выходки таким отморозкам как Вернблум.
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