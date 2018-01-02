Мексиканский судья скончался в результате избиения со стороны игрока

В Мексике состоялся любительский матч по футболу, который запомнился тем, что арбитр этой встречи оказался в больнице, сообщает ESPN. В одном из эпизодов судья Хосе Вальдемар Эрнандес Капетильо показал футболисту красную карточку, что не понравилось тому. Игрок напал на арбитра и нанес ему травму.

С серьезными побоями и повреждением головы Капетильо был доставлен в больницу. Он впал в кому, а спустя неделю – скончался. Футболист был задержан.

Глава Ассоциации футбольных арбитров Мексики Валентин Рамирес выразил надежду, что расследование будет справедливым, а подобные инциденты в будущем будут исключены.