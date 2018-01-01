СМИ: «Барселоне» придется продать восемь игроков, чтобы купить Коутиньо и Гризманна

Известный испанский спортивный журналист Гильем Балаге оценил шансы «Барселоны» на приобретение полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Ливерпуль» не проводил новых встреч с «Барселоной» по Коутинью, следовательно, как и нового предложения на данный момент. «Ливерпуль» не объявлял цену на Филиппе, не обещал продать его сейчас.

Пока не ясно и финальное решение «Ливерпуля», так как не было озвучено новое предложение от «Барселоны». Хотя они высказываются немного двусмысленно. Клопп сказал: «Нет ничего вечного, всегда можно принять решение». Ситуация прояснится, когда «Барса» сделает предложение.

Известно, что «Барселона» хочет купить и Коутиньо, и Гризманна. Но могут ли они заплатить за обоих? Сейчас – нет. Им нужно продать примерно восемь футболистов за два трансферных окна (сейчас и летом), чтобы сократить огромную зарплатную ведомость (более 80% от дохода) и получить деньги на трансферы», – написал Балаге в своем твиттере.