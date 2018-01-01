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    СМИ: «Барселоне» придется продать восемь игроков, чтобы купить Коутиньо и Гризманна

    Известный испанский спортивный журналист Гильем Балаге оценил шансы «Барселоны» на приобретение полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Ливерпуль» не проводил новых встреч с «Барселоной» по Коутинью, следовательно, как и нового предложения на данный момент. «Ливерпуль» не объявлял цену на Филиппе, не обещал продать его сейчас.

    Пока не ясно и финальное решение «Ливерпуля», так как не было озвучено новое предложение от «Барселоны». Хотя они высказываются немного двусмысленно. Клопп сказал: «Нет ничего вечного, всегда можно принять решение». Ситуация прояснится, когда «Барса» сделает предложение.

    Известно, что «Барселона» хочет купить и Коутиньо, и Гризманна. Но могут ли они заплатить за обоих? Сейчас – нет. Им нужно продать примерно восемь футболистов за два трансферных окна (сейчас и летом), чтобы сократить огромную зарплатную ведомость (более 80% от дохода) и получить деньги на трансферы», – написал Балаге в своем твиттере.

    Источник: Twitter

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    01.01.2018 15:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 января 2018, 19:12

      у Барсы на скамейке полно пассажиров.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 января 2018, 18:38

      Судя по всему, в Барсе грядёт перестройка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 января 2018, 18:30

      вроде в команде и пожара то нет всегда стабильно играют зачем всё ломать из за 2х игроков систему

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > Полная Канистра 2 января 2018, 09:38

      я вообще не понимаю, зачем там Гризман

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 1 января 2018, 17:25

      Это балабольное мнение балабольного журалиста и ничего больше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 1 января 2018, 16:42

      Дорогие ребята!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > VeniaminS 1 января 2018, 17:11

      Ты забыл добавить, с Новым Годом)))

      3
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