Окоронкво: «Муса выбрал не ту команду. Пытался убедить его вернуться в Россию»

Бывший защитник «Ростова» Исаак Окоронкво заявил, что убеждал нападающего «Лестера» Ахмеда Мусу вернуться в чемпионат России.

В РФПЛ нигериец выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2016 год.

– Хочу посетить как минимум два матча из трех. Надеюсь, что позовут, как это было на недавней игре в Краснодаре. Кстати, тогда пообщался с ребятами и, в частности, с Ахмедом Мусой. Пытался убедить его, что возвращение в Россию стало бы правильным шагом. В «Лестере» он сидит на скамейке, совсем растерял игровой тонус. Перед чемпионатом мира ему нужна команда, которую он хорошо знает, а уже после турнира можно будет думать и о других вариантах. Тем более ЦСКА и самому сейчас очень нужен центральный нападающий.

– А почему у Мусы не получается в Англии?

– Думаю, он выбрал не ту команду. «Лестер» нельзя отнести к топ-клубам – его удел бороться за выживание. В такой ситуации новичку очень сложно вписаться в коллектив, так как результат нужен здесь и сейчас. В Англии иностранцу нужно месяцев шесть, чтобы адаптироваться, но ждать никто не станет. В топ-клубе же есть такая возможность благодаря более внушительной обойме.

Взять, к примеру, Александра Лаказетта, которого Арсен Венгер мог постепенно подпускать в основе, пока тот не раскрылся. Или Неманья Видич, не впечатлявший в первые полгода, а затем доросший до капитана «МЮ». Слышал, что к Федору Смолову проявляет интерес «Вест Хэм», но я бы посоветовал бы хорошо подумать.

На мой взгляд, лучшим игрокам РФПЛ стоит уезжать только в ведущие клубы Англии – в остальных велик риск провалиться. Для них каждый матч как финал, а неподготовленный к местным реалиям футболист может с этим не справиться.