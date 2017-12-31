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Эль-Ненни – Санчесу: «Тебе не место на чемпионате мира-2018»

31 декабря 2017, 06:44
7

Полузащитник английского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни подшутил над своим партнером Алексисом Санчесом, напомнив тому, что его сборная не поедет на чемпионат мира-2018. Сделал египтянин это в социальной сети посредством фото с каром.

«Кто поедет со мной в Россию на ЧМ? (Перечисляет восемь партнеров – прим. «Бомбардир»). Да, мой друг Санчес, извини, но тебе там не место», – написал африканец.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Арсенал Санчес Алексис Эль-Ненни Мохамед
Комментарии (7)
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Боцман59rus
1514693464
плоскость этой шутки, превышает по площади Российскую Федерацию и все республики бывшего СНГ с байкалом впридачу...
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volfrik
1514701709
первое место в группе должен занимать
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Lev Aleks
1514703691
Капитальный эль-анани)
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Томь вперёд
1514703720
Если они ещё играть будут также как шутят, то у нас хорошие шансы на выход из группы!
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OfaZavr
1514704415
партнеру по команде на больную мозоль наступил и доволен, шутник нашелся...
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