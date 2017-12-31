Эль-Ненни – Санчесу: «Тебе не место на чемпионате мира-2018»

Полузащитник английского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни подшутил над своим партнером Алексисом Санчесом, напомнив тому, что его сборная не поедет на чемпионат мира-2018. Сделал египтянин это в социальной сети посредством фото с каром.

«Кто поедет со мной в Россию на ЧМ? (Перечисляет восемь партнеров – прим. «Бомбардир»). Да, мой друг Санчес, извини, но тебе там не место», – написал африканец.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.