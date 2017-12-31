Гвардиола: «Меня впечатляет игра Вилфрида Заха»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Рекорд «Манчестер Сити»? Я не собираюсь комментировать рекорды. Значение имеет лишь то, как мы сыграем с «Кристал Пэлас» и как справимся с их четырьмя великолепными нападающими.

Меня впечатляет игра Вилфрида Заха. «Пэлас» не выигрывает, когда его нет на поле. Он может изменить ход игры, и он заработал много очков для своей команды. Это то, о чем я действительно беспокоюсь», — сказал Гвардиола.

Игра пройдет сегодня. Начало встречи в 15:30 по московскому времени.