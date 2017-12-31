Серия А. «Ювентус» обыграл «Верону», Дибала отметился дублем

Матч 19-го тура чемпионата Италии «Верона» – «Интер» завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дублем в этом матче отметился аргентинский нападающий туринцев Пауло Дибала, который вышел в стартовом составе, вопреки информации о его отстранении от состава из-за переговоров с «ПСЖ».

«Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. От лидера чемпионата «Наполи» команду отделяет одно очко.

«Верона» идет на предпоследнем месте с 13-ю очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Верона – Ювентус – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Матьюди, 6; 1:1 — Касерес, 59; 1:2 — Дибала, 72; 1:3 — Дибала, 78.

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