Титов назвал ФНЛ самым сложным турниром в Европе

Тренер «Енисея» Егор Титов заявил, что считает ФНЛ самым сложным турниром в Европе из-за большого количества перелетов и матчей. По словам специалиста, игрокам команд даже не хватает времени для полного восстановления.

«Турнир ФНЛ – самый сложный в Европе. Посмотрите, сколько перелетов и какое количество матчей. Недельных циклов почти нет, и готовить команду очень трудно. Для полного восстановления нужны 72 часа, а их не бывает! И не только у «Енисея», а у всех команд. Хорошо, что из Красноярска есть прямые рейсы в шесть-семь городов, где проходят матчи ФНЛ: Москву, Краснодар, Тюмень, Томск, Новосибирск… Но если игра в Нижнем Новгороде, то приходится выбирать, как добираться от Москвы – на самолете со сменой аэропорта, поезде или автобусе. Но у нас собрались настоящие профессионалы. Никто не жалуется на трудности, все выходят на поле и отрабатывают на все сто процентов», – сказал Титов.

После 25-ти туров красноярская команда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 56 очков и опережая ближайшего преследователя «Оренбург» на два балла.