Источник: игроки «Арсенала» хотят, чтобы Санчес ушел из клуба

Футболисты «Арсенала» недовольны нападающим Алексисом Санчесом и хотят, чтобы он покинул клуб.

По информации источника, у ряда игроков «канониров» имеется конфликт с чилийцем. Партнеры по команде недовольны тем, как 29-летний форвард работает на тренировках, а также его нежеланием продлевать контракт с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне АПЛ Санчес забил семь голов и сделал три результативные передачи в 17 матчах. Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».