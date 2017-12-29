Компани окончил Манчестерскую бизнес-школу

Твиттер-аккаунт Манчестерской бизнес-школы сообщил о том, что заведение окончил защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Футболист сборной Бельгии получил степень магистра по управлению бизнесом. Учебная комиссия оценила диссертацию Компани на 72 балла из 100.

«Я всегда понимал, что образование – важная вещь. Мама говорила мне этой с ранних лет. Факт учебы и окончания MBA посвящаю ей.

Образовательная программа в учреждении идеально мне подходила», – сказал 31-летний Компани.

В текущем сезоне Компани принял участие в девяти матчах всех турниров. В ноябре он восстановился от травмы икроножной мышцы, из-за которой пропустил полтора месяца.