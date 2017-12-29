Уткин: «Главное, что не Газзаев вместо Мутко. Он два клуба развалил»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что временное отстранение Виталия Мутко с поста президента РФС ничего не изменит.

«В анекдоте было, что англичанин не прощается и уходит, а еврей прощается и не уходит. В футболе нашем ничего не меняется.

Главное, что не Газзаев вместо него, а то это было бы падение в пропасть. Он два клуба развалил», – сказал Уткин.

Напомним, что исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, занимавший ранее пост генерального директора в организации.