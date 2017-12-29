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  • Уткин: «Главное, что не Газзаев вместо Мутко. Он два клуба развалил»

Уткин: «Главное, что не Газзаев вместо Мутко. Он два клуба развалил»

29 декабря 2017, 08:34
16

Известный спортивный комментатор Василий Уткин считает, что временное отстранение Виталия Мутко с поста президента РФС ничего не изменит.

«В анекдоте было, что англичанин не прощается и уходит, а еврей прощается и не уходит. В футболе нашем ничего не меняется.

Главное, что не Газзаев вместо него, а то это было бы падение в пропасть. Он два клуба развалил», – сказал Уткин.

Напомним, что исполняющим обязанности президента РФС назначен Александр Алаев, занимавший ранее пост генерального директора в организации.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Мутко Виталий Уткин Василий
Комментарии (16)
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Vepras
1514526825
Уткин сам себе противоречит, говорит о фиктивном уходе Мутко и ждет каких-то перемен в российском футболе от временного не менее фиктивного назначения.
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Влад-20
1514527123
"Падение в пропасть", интересно а как сейчас Уткин оценивает состояние футбола в России при Мутко, его мантру про "всех порвем на ЧМ-2018" помним и ждем с нетерпением этого момента.
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Татарин за ЦСКА
1514529740
Просто жирдяйка дуру гонит.Стул то починил или нет????
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Чикомас
1514530286
Животное. Жирное животное. Газзай- первый и единственный российский тренер, который взял европейский кубок. А ты проститУткин, кто такой?
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сапёр75
1514531473
" клуба развалил ? это фсё фигня, он государство развалил ,вот это да )
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Ubuntu
1514533121
Включите утке мозг
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OfaZavr
1514538007
вот лишь выставиться и высказывание какое-нибудь ядовитое сказать.
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BRO_football
1514540751
Ну раз Газаев два клуба развалил, то желаю такого тренера Спартаку или Зениту)
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DQ1
1514546839
А то что кубок уефа взял утка уже и забыла
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Сильвербой
1514547551
Не ругайте пианиста, он играет как умеет!!!
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