Малафеев верит, что «Зенит» сможет весной отыграть отставание от «Локомотива»

Заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев уверен, что три победы подряд после возобновления чемпионата России дадут шансы команде из Санкт-Петербурга на борьбу за чемпионское звание в текущем сезоне.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Вячеслав, отставание в 8 очков у «Локомотива» отыграть реально?

– Если мы вспомним 2007 год, тогда «Зенит» отыграл у «Спартака» отставание в 7 очков и стал чемпионом, так что все возможно. Правда, в этом году наша команда еще и в Европе играет, хотелось бы, чтобы все совпало. Будем надеяться, что совокупность всех факторов сыграет на руку «Зениту». Отставание в 8 очков – действительно большое, но ведь у «Локомотива» первый матч весной со «Спартаком», а у нас первые три тура такие («Амкар», «Ростов», «Динамо»), где мы можем рассчитывать на 9 очков. Если «Локомотив» потеряет очки в игре с командой Карреры, то напряжение возрастет – ответственность будет давить на команду Семина. Впрочем, спор за золото ведут не только эти две команды, есть и «Спартак», ЦСКА, «Краснодар».

– Российский клуб способен одержать победу в Лиге Европы?

– Я верю в «Зенит» и считаю, что первый соперник («Селтик») – проходимый. Просто нужно ко всем оставшимся матчам относиться как к финальным. Каким будет дальнейший жребий – тоже имеет значение. Все зависит от самоотдачи, подготовки, ну и правильных действий на футбольном поле.

– Уже известна тройка лучших футболистов России по версии журналистов. Почему-то в ней сразу два игрока московского «Спартака» – Промес и Глушаков.

– Если бы не немножко смазанная концовка чемпионата, Кокорин спокойно мог бы как минимум быть в тройке. Мне кажется, много разных вариантов объяснений может быть, почему в тройке сразу два игрока «Спартака». Дело в том, что в России большая армия поклонников «Спартака», и они достаточно активны в Интернете. Я думаю, что хватает ярких футболистов, которые каким-то образом себя проявили, и есть игроки, которые достаточно успешно выступили в плане реализации голевых моментов. Это Фарфан в «Локомотиве», можно выделить и Смолова в «Краснодаре». Есть из кого выбрать.