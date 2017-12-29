Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев верит, что «Зенит» сможет весной отыграть отставание от «Локомотива»

Малафеев верит, что «Зенит» сможет весной отыграть отставание от «Локомотива»

29 декабря 2017, 07:43
6

Заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслав Малафеев уверен, что три победы подряд после возобновления чемпионата России дадут шансы команде из Санкт-Петербурга на борьбу за чемпионское звание в текущем сезоне.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Вячеслав, отставание в 8 очков у «Локомотива» отыграть реально?

– Если мы вспомним 2007 год, тогда «Зенит» отыграл у «Спартака» отставание в 7 очков и стал чемпионом, так что все возможно. Правда, в этом году наша команда еще и в Европе играет, хотелось бы, чтобы все совпало. Будем надеяться, что совокупность всех факторов сыграет на руку «Зениту». Отставание в 8 очков – действительно большое, но ведь у «Локомотива» первый матч весной со «Спартаком», а у нас первые три тура такие («Амкар», «Ростов», «Динамо»), где мы можем рассчитывать на 9 очков. Если «Локомотив» потеряет очки в игре с командой Карреры, то напряжение возрастет – ответственность будет давить на команду Семина. Впрочем, спор за золото ведут не только эти две команды, есть и «Спартак», ЦСКА, «Краснодар».

– Российский клуб способен одержать победу в Лиге Европы?

– Я верю в «Зенит» и считаю, что первый соперник («Селтик») – проходимый. Просто нужно ко всем оставшимся матчам относиться как к финальным. Каким будет дальнейший жребий – тоже имеет значение. Все зависит от самоотдачи, подготовки, ну и правильных действий на футбольном поле.

– Уже известна тройка лучших футболистов России по версии журналистов. Почему-то в ней сразу два игрока московского «Спартака» – Промес и Глушаков.

– Если бы не немножко смазанная концовка чемпионата, Кокорин спокойно мог бы как минимум быть в тройке. Мне кажется, много разных вариантов объяснений может быть, почему в тройке сразу два игрока «Спартака». Дело в том, что в России большая армия поклонников «Спартака», и они достаточно активны в Интернете. Я думаю, что хватает ярких футболистов, которые каким-то образом себя проявили, и есть игроки, которые достаточно успешно выступили в плане реализации голевых моментов. Это Фарфан в «Локомотиве», можно выделить и Смолова в «Краснодаре». Есть из кого выбрать.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1514525615
В 2007г тогда был Зенит, а сейчас его бледная тень
Ответить
baden69
1514526232
Очень сомневаюсь, что Зенит сможет выиграть все 10 туров, так что 1 место в этом году вряд ли достанется Питеру.
Ответить
Dimka_Foxy
1514534158
Вот поэтому вы и не можете ничего выиграть, раз считаете игры с амкаром ростовом и динамо проходными
Ответить
OfaZavr
1514537806
с какой это стати в матчах с Динамо, Амкаром и Ростовом Зенит может рассчитывать на 9 очков, забыли уже что могут проиграть и тульскому Арсеналу и любой подобной команде.
Ответить
Басмачи
1514543179
Пускай попробуют посмотрим 10 из 10 невозможно Зенит не Барса или Ман сити
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
2
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+