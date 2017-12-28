«Саутгемптон» за последние 10 лет продал игроков на 300 миллионов

Стало известно, сколько заработал «Саутгемптон» от продажи футболистов.

Напомним, ранее «святые» получили 75 миллионов фунтов за переход защитника Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль».

За последние десять лет «Саутгемптон» выручил около 300 миллионов от продажи своих игроков в другие команды.

«Ливерпуль купил Натаниэля Клайна (12,5 млн), Деяна Ловрена (20 млн), Адама Лаллану (25 млн) и Садьо Мане (34 млн). «Тоттенхэм» приобрел Гарета Бэйла (10 млн), Тоби Алдервейрелда (11,5 млн), Виктора Ваньяму (11 млн) и Пауло Газзанигу (1 млн). «Манчестер Юнайтед» заплатил около 50 миллионов за Люка Шоу и Моргана Шнайдерлина. «Арсенал» потратил 43 миллиона на покупку Тео Уолкотта, Алекса Окслэд-Чемберлена и Калума Чамберса.