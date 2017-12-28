РФС опроверг информацию о выплате премиальных сборной России за ЧМ-2018 из бюджета

Российский футбольный союз не подтвердил информацию, что игроки сборной России получат премиальные из бюджета за выступления на чемпионате мира-2018. Об этом «Бомбардир» писал ранее.

«Футболисты не останутся без премиальных, но они выделены ФИФА. Существует призовой фонд чемпионата мира, закрепленный на заседании совета ФИФА и опубликованный еще в октябре.

Согласно документу, победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов, а вышедшие из группы команды заработают по 12 миллионов.

Призовые от ФИФА будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за свое выступление, 30% – РФС на общие расходы. Это общемировая практика», – рассказали в РФС.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.