Уткин: «Некоторые забыли, чего добился Карпин в «Спартаке»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Карпин – тренер, с которым нужно иметь терпение сотрудничать. Он человек яркий и в высшей степени профессиональный. И только его яркость позволяет некоторым забывать о том, каких результатов достиг с ним «Спартак». Он вывел команду в Лигу чемпионов со второго места, в последнем туре вырвав победу в сложнейшем матче. Тогда за это место боролись «Рубин» Бердыева, ЦСКА и еще был «Зенит».

По послужному списку это очень хороший тренер для «Ростова». Ему не приходится выбирать. Он мне сказал, что год сидел без работы и конечно хочет работать с «Ростовом», – заявил Уткин.