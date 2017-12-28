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Уткин: «Некоторые забыли, чего добился Карпин в «Спартаке»

28 декабря 2017, 01:38
12

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Карпин – тренер, с которым нужно иметь терпение сотрудничать. Он человек яркий и в высшей степени профессиональный. И только его яркость позволяет некоторым забывать о том, каких результатов достиг с ним «Спартак». Он вывел команду в Лигу чемпионов со второго места, в последнем туре вырвав победу в сложнейшем матче. Тогда за это место боролись «Рубин» Бердыева, ЦСКА и еще был «Зенит».

По послужному списку это очень хороший тренер для «Ростова». Ему не приходится выбирать. Он мне сказал, что год сидел без работы и конечно хочет работать с «Ростовом», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Уткин Василий
Комментарии (12)
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SERG63
1514431167
Ростов только выиграл от такого назначения. Удачного сотрудничества...
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Поль
1514438131
Теплые слова Василия звучат как-то по-особому)))
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mialkov
1514438156
Хочется, чтобы у Карпина все получилось удачно с Ростовом!
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Диктор
1514438476
Кроме тренерских качеств нужно учитывать еще и финансовую составляющую клуба,а в Ростове она явно не на высоте.Хотя лично я желаю Карпину удачи в Ростове,мне он импонирует как тренер.
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vgarakh
1514445821
Я думаю с Карпиным Ростов ждет только прогресс. После его работы на матч ТВ я понял насколько это профессиональный и думающий тренер.
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SpartakSpartakSpartak
1514446261
А чего добился Карпин в Спартаке как тренер, что он выиграл? Вот Каррера добился. Теперь видимо жирный Уткин будет хвалить Ростов.
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shinnik
1514446577
Заскучал "развлекаться"..) Взялся за дело.Всё в тему.
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RedWhiteFans2
1514448247
Карпин —это хороший выбор для Ростова. Вот увидите.
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retiremen
1514473770
Ростову с его проблемами очень фортануло. Карпин тренер.
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GoLenaStop
1514478022
Многих клубных игроков начинали считать балластом и "ссылали" в Ростсельмаш "доигрывать". И вот именно в этой команде игроки расцветали и показывали новые грани своего умения. Надеюсь, так будет и с тренером Карпиным. Удачи! ...Лишь бы потом Ростсельмаш снова не обокрали!...
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