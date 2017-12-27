Моуринью: «Я заменил Ибрагимовича в перерыве игры с «Бернли» из-за тактики»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему в перерыве матча 20 тура АПЛ против «Бернли» (2:2) заменил своего форварда Златана Ибрагимовича.

«Замена шведа была тактическим шагом с моей стороны. Было принято решение играть в одного центрального защитника. В итоге кое-какого успеха в этом начинании мы добились», – считает португалец, чьи слова приводит SportsMole.

«Юнайтед» идет в таблице вторым, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 12 очков.