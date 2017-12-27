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  • Бузникин: «Почему Мевля и Новосельцев не заиграли? Потому что «Зенит» – это не «Ростов»

Бузникин: «Почему Мевля и Новосельцев не заиграли? Потому что «Зенит» – это не «Ростов»

27 декабря 2017, 10:16
14

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин считает, что «Зенит» все еще претендует на чемпионское звание в текущем сезоне.

– Маммана, Паредес и Ригони выделялись своей игрой на фоне всех зенитовских аргентинцев. Понравилась ли вам игра этой тройки?

– Я считаю, что «Зенит» по-прежнему претендует на золото. Что касается аргентинцев, то Маммана – это игрок скорее созидательного плана, нежели оборонительного.

Такие игроки «Зениту» нужны, потому что команда старается играть первым номером. Одно из главных качеств центрального защитника у Манчини – это умение организовывать атаки, а не только разрушать. Почему Мевля и Новосельцев не заиграли? Потому что «Зенит» – это не «Ростов». Там во главу угла была поставлена дисциплина, пять защитников показывали оборонительный футбол. Для «Зенита» нужны другие качества. Когда надо играть на большом пространстве, высоко, на первый план выходят индивидуальные способности футболиста. Умение читать игру, созидать, работать с мячом.

Паредес плохо отбирает мяч, отсюда его карточки. Это тоже созидательный игрок, умеющий сделать передачу, в том числе и последнюю. Способен хорошо пробить по воротам, завершить комбинацию. Об этом свидетельствуют его забитые мячи. В оборонительном плане он похуже.

У Ригони есть сильные качества: дриблинг, скорость и удар. Но как его использовать грамотно, фланговый ли он игрок – Манчини еще не придумал. Не понимает, как его использовать. Аргентинский чемпионат, откуда пришел Ригони, разнится с нашим чемпионатом по своей философии очень сильно. Либо требуется время, либо сочетания, чтобы встроить аргентинцев в игру «Зениту». Манчини еще не нашел ключики ко многим игрокам и неизвестно, найдет ли.

Бросается в глаза, что итальянский специалист еще не определился с оптимальным составом, он все ищет и ищет сочетания. Поэтому и «Зенит» далек от своей оптимальной игры – для этого нужно стабилизировать состав. Такая поставленная игра есть у «Локомотива» и ЦСКА например. Там все ясно и разложено по полочкам. «Зенит» до этого еще не добрался.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван Паредес Леандро Маммана Эмануэль Мевля Миха Ригони Эмилиано
Комментарии (14)
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upiter622
1514359693
Новосельцев хороший игрок,чего он сидит на скамейке,не понятно!
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Garrincha58
1514361044
Манчини ничего не придумал и ничего не придумает ему как и многим в Зените пофиг на команду на результат они приехали чтобы провести время и подзаработать, не успев прийти сюда уже думают как бы свалить по скорей
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Garrincha58
1514361370
Давно пора понять что не стоит гнаться за результатами сеюминутно накупив посредственных игроков которых в Зените и так было с избытком руководство заявило мы в этом году выиграем ЧР и ЛЕ но так не бывает даже Гвардиоле с такими мастерами только на второй год удалось что то построить, а Мауринью уже второй год мучается и ничего не выходит возьмите Клоппа там игроки не чета Зениту и тоже ничего не выходит так что господам газпромовцам не стоит ждать чудес они бывают но только в сказках
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shinnik
1514363491
Никогда не думал про Бузникина.Вообще никогда. Теперь думаю.Что он-умный.
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zenitovec2007
1514365296
Мевля как раз таки норм, просто есть ещё Иванович и Маммана
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Каратель помойников
1514367389
всё правильно, в ростове надо тренироваться и играть,а в зените достаточно иметь банковскую карту
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vgarakh
1514367433
Если нужны футболисты другого качества, зачем брали их, только для того , чтобы убить Ростов? Другого объяснения нет.
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raritet
1514374699
Ответ тут прост : не для того покупали Мевлю и Новосельцева чтобы они играли. Они-это просто вложенные деньги в средних игроков. Это же бизнес. Разве трудно себе представить ситуацию; вы идете по улице валяется Мевля, то есть, брус. Вы . как рачительный хозяин наверняка не пройдете мимо удачного случая обогатиться мимоходом?
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Какеручики
1514377640
Мне смешно...т.е. там дисциплина а тут на куй положено? так вот в чем проблема зинита)))у них кузница)))у них там куи куют)))
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nik55
1514379606
пока газсрем содержит бомжей так будет и дальше
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