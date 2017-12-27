Бузникин: «Почему Мевля и Новосельцев не заиграли? Потому что «Зенит» – это не «Ростов»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин считает, что «Зенит» все еще претендует на чемпионское звание в текущем сезоне.

– Маммана, Паредес и Ригони выделялись своей игрой на фоне всех зенитовских аргентинцев. Понравилась ли вам игра этой тройки?

– Я считаю, что «Зенит» по-прежнему претендует на золото. Что касается аргентинцев, то Маммана – это игрок скорее созидательного плана, нежели оборонительного.

Такие игроки «Зениту» нужны, потому что команда старается играть первым номером. Одно из главных качеств центрального защитника у Манчини – это умение организовывать атаки, а не только разрушать. Почему Мевля и Новосельцев не заиграли? Потому что «Зенит» – это не «Ростов». Там во главу угла была поставлена дисциплина, пять защитников показывали оборонительный футбол. Для «Зенита» нужны другие качества. Когда надо играть на большом пространстве, высоко, на первый план выходят индивидуальные способности футболиста. Умение читать игру, созидать, работать с мячом.

Паредес плохо отбирает мяч, отсюда его карточки. Это тоже созидательный игрок, умеющий сделать передачу, в том числе и последнюю. Способен хорошо пробить по воротам, завершить комбинацию. Об этом свидетельствуют его забитые мячи. В оборонительном плане он похуже.

У Ригони есть сильные качества: дриблинг, скорость и удар. Но как его использовать грамотно, фланговый ли он игрок – Манчини еще не придумал. Не понимает, как его использовать. Аргентинский чемпионат, откуда пришел Ригони, разнится с нашим чемпионатом по своей философии очень сильно. Либо требуется время, либо сочетания, чтобы встроить аргентинцев в игру «Зениту». Манчини еще не нашел ключики ко многим игрокам и неизвестно, найдет ли.

Бросается в глаза, что итальянский специалист еще не определился с оптимальным составом, он все ищет и ищет сочетания. Поэтому и «Зенит» далек от своей оптимальной игры – для этого нужно стабилизировать состав. Такая поставленная игра есть у «Локомотива» и ЦСКА например. Там все ясно и разложено по полочкам. «Зенит» до этого еще не добрался.