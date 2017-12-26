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  • Моуринью — о ничьей с «Бернли»: «Результат доминирования на поле — два мяча. Это ничто»

Моуринью — о ничьей с «Бернли»: «Результат доминирования на поле — два мяча. Это ничто»

26 декабря 2017, 21:22
4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

«Мы должны были выигрывать. Но, кстати, я доволен тем, как играла моя команда, как отреагировала на пропущенные два мяча и сравняла счет.

Парни отыгрались после 2:0, я не могу сказать ничего плохого о них.

Я не знаю, как «Бернли» удалось забить со штрафного. А потом нанести еще один удар и забить снова. Нам нужно было забивать два мяча во втором тайме, играя с одним защитником. Результат доминирования на поле — два мяча. Это ничто.

Вышел Линград и помог команде. Лингард и Мхитарян добавили динамику в игру. Все парни согласились пойти на риск и сыграть с одним защитником (Джонсом) во втором тайме.

В конце концов, одно очко — не поражение. Это минимум, который мы заслужили за свой дух», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Бернли Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1514315753
Боролись до конца, сравняли. Молодцы конечно.
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mutabor0992
1514317023
Что то острослов,как то пресно высказался...Когда не побеждают,то сразу его "особенность" куда то испаряется.
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de bruyne
1514319006
Вечно ноет... ты не тренер... автобус не помагает
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oq4o1v0bc4
1514319765
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