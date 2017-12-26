Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

«Мы должны были выигрывать. Но, кстати, я доволен тем, как играла моя команда, как отреагировала на пропущенные два мяча и сравняла счет.

Парни отыгрались после 2:0, я не могу сказать ничего плохого о них.

Я не знаю, как «Бернли» удалось забить со штрафного. А потом нанести еще один удар и забить снова. Нам нужно было забивать два мяча во втором тайме, играя с одним защитником. Результат доминирования на поле — два мяча. Это ничто.

Вышел Линград и помог команде. Лингард и Мхитарян добавили динамику в игру. Все парни согласились пойти на риск и сыграть с одним защитником (Джонсом) во втором тайме.

В конце концов, одно очко — не поражение. Это минимум, который мы заслужили за свой дух», — сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице.