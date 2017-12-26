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  • Бубнов: «Временный уход Мутко лишний раз подтверждает, что у нас все ключевые вопросы решаются не в РФС, а на более высоком уровне»

Бубнов: «Временный уход Мутко лишний раз подтверждает, что у нас все ключевые вопросы решаются не в РФС, а на более высоком уровне»

26 декабря 2017, 16:50
12

Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов считает временный уход Виталия Мутко с поста президента РФС мерой, направленной на то, чтобы оградить проведение чемпионата мира-2018 от возможных проблем. Также, по его мнению, данный шаг в очередной раз доказывает, что все решения, касающиеся футбола, принимаются не самим РФС, а на государственном уровне.

«В ситуации с вынужденным уходом Мутко нет ничего удивительного. РФС испытывал давление со стороны ФИФА, на которую, в свою очередь, наседали спонсоры. Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Мутко, сделал его непрезентабельной фигурой в контексте мирового спорта. Вместе с тем главе РФС по статусу положено представлять страну, в конкретном случае принимающую чемпионат мира по футболу, общаться с прессой и официальными лицами. Очевидно, что Мутко временно покинул свой пост для того, чтобы не возникло проблем с чемпионатом мира.

Вместе с тем было бы неправильно говорить о том, что Мутко ушел в отставку. Он сам не произнес таких слов. Как и его преемник Александр Алаев, заявивший, что намерен советоваться с временно снявшим с себя полномочия президентом. Мутко собирается подать в суд, обелить свое имя на международном уровне. Посмотрим, чем завершится дело и что будет с РФС после чемпионата мира.

В любом случае ситуация с временным уходом Мутко лишний раз говорит о том, что у нас все ключевые вопросы решаются не в самой федерации футбола, а на более высоком уровне. ФИФА это не приветствует, по ее уставу государство не имеет права вмешиваться в процесс управления футболом, что, в принципе, логично.

С Алаевым я лично не знаком, но знаю, что он продолжительное время работал в структуре РФС, занимал ответственные должности, а также принимал участие в процедуре расторжения контракта с Фабио Капелло. Он в курсе всех текущих дел... Наверное, можно говорить о том, что Алаев – это, в первую очередь, креатура Мутко. Так что и его кандидатура в роли временного президента РФС в сложившейся ситуации не вызывает удивления», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Мутко Виталий Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Ахимас Вельде
1514296717
Быстро вы смекнули, товарищ Бубнов.
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DOCTOR PENALTY
1514296938
Бубнов прав. ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ!
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Полная Канистра
1514298070
а ты чё только узнал что всю систему с верхушка рулит
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yorgenbarenz
1514299966
Лишь после того,как Мутко объявили западло за бугром,он решил поставить вместо себя карманного руководителя.Теперь хочет себя обелить в разных судах. Маловероятно,что пролезет номер.Ему надо с собой на суд взять у маляров ведро побелки,чтобы окуячиться с головы после вердикта.
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Fin035
1514302013
Как Папик скажет, так и будет!
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OfaZavr
1514302828
ну это и так понятно давно было, ведь не зря же над РФС стоят более могущественные структуры управления.
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insider_retro
1514303835
Верно оценил ситуацию, разобрался и сделал выводы!... Сегодня зачёт!..
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alex1951
1514307573
Буба, Америки не открыл,поскольку все им высказанное , настолько очевидно ,что надо просто не соображать в футболе российском и давать иную оценку Му... В болел опять плюнули: ни признания ошибок,ни извинении,ниху... типа - я пшел отдохнуть немного,хитропопов...
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Garrincha58
1514319011
ничего не изменилось как при Брежневе все решалось в ЦК так и сейчас все решается в Кремле
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77SAM
1514368038
Зеленый фургон. Просю выдать во временное пользование....
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